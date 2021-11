Rodičia podali počas prevratu v Afganistane svoje dieťa cez plot americkému vojakovi. Syna doteraz márne hľadajú

Fotografia, ako dvaja rodičia podávajú svoje len niekoľkomesačné dieťa ponad plot americkému vojakovi, obletela celý svet. Od prevzatia moci Talibanu nad Afganistanom ubehli už viac ako 3 mesiace. Takto podaných malých detí americkým vojakom bolo viac. Čo sa ale stalo so zachráneným Sohailom a kde sa nachádza, nikto nevie. Ani samotní rodičia, píše web Insider.

Vráťme sa na chvíľu do obdobia pred zhruba tromi mesiacmi. Na letisku v Kábule sa 19. augusta tohto roku nahromadili stovky Afgancov, ktorí sa snažili evakuovať a utiecť z krajiny, nad ktorou násilne prevzal moc Taliban.

V dave ľudí sa nachádzali aj Ahmadi a Suraya so svojimi piatimi deťmi, vrátane len 2-mesačného Sohaila. Keď americké vojenské jednotky umožnili civilistom dostať sa na palubu záchranného lietadla, ktoré ich malo z Afganistanu evakuovať do bezpečia, dav sa neustále zväčšoval. Od možnosti záchrany ich delil vysoký plot, na ktorého vrchu stál americký vojak. V jeho dosahu boli aj manželia s piatimi deťmi. Keď sa ich preto neznámy vojak opýtal, či nepotrebujú s niečím pomôcť, Ahmadi a Suraya učinili veľmi rýchle rozhodnutie. Svojho syna chceli uchrániť pred udupaním davom a malého chlapca mu cez plot podali.

NEW: Please share far and wide. I spoke with Mirza Ali and Suraya Ahmadi who handed their baby Sohail to a US soldier at the Kabul airport to protect him from getting crushed in the chaotic Afghan evacuation. They are in the U.S. Sohail is still missing https://t.co/vyBrCxpLnT

— Mica Rosenberg (@micarosenberg) November 5, 2021