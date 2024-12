Rodičia, ak je materská škola vášho dieťaťa počas Vianoc zatvorená, nezúfajte. Počas prázdnin máte nárok na túto dávku

Vianočné sviatky sa blížia a s nimi aj zimné prázdniny. Tie zväčša trvajú dlhšie než dovolenky, ktoré si berú rodičia, a tak v týchto domácnostiach nastáva problém. Hoci niektorí rodičia majú možnosť poslať deti k starým rodičom, nie všetci majú takúto alternatívu.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, vzhľadom na blížiace sa prázdniny si môžu rodičia detí uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia materských škôl. Na to, aby rodič dostal vyplatenú túto dávku, musí vyplniť žiadosť a požiadať o ňu. Žiadosť nájdu na tomto priloženom linku.

Ako to funguje

Nárok na ošetrovné má nielen zamestnanec, ale tiež povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba či dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Poistenec (rodič) má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, a to nielen v prípade, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ale tiež v prípade, že predškolské zariadenie dieťaťa bolo počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov (napr. zriaďovateľom).

Dôležité je pripomenúť, že nárok na ošetrovné si môže uplatniť len jen z rodičov.

Túto tému otvoril aj odborník na sociálne témy Jozef Mihál. V príspevku objasnil náležitosti týkajúce sa konkrétne zimných prázdnin. Napísal: „Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa počas najviac 14 dní. V uvedenom prípade tak môže dostať ošetrovné za dni od 23. 12. 2024 do 5. 1. 2025 vrátane.“