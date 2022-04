Ročne spotrebujú kofeín o hmotnosti štyroch Boeingov 747. Pôvodne bol Red Bull iba lacný nápoj pre thajských šoférov

Red Bull je najznámejším energetickým nápojom na svete. Neodmysliteľne, najmä vďaka skvelej reklame, sa spája s lepšími fyzickými, ale aj psychickými výkonmi. Práve dnes značka Red Bull oslavuje 35 rokov od svojho predstavenia. Aký je príbeh tohto úspešného nápoja?

V článku sa dozviete: Aký nápoj bol predchodcom Red Bullu?

Ako jet lag pomohol vytvoriť známy nápoj?

Ako sa z lacného nápoja stal prémiový produkt?

Aké kontroverzie sa spájajú s Red Bullom?

Lacný nápoj pre vodičov kamiónu v Thajsku

Za počiatkami nápoja Red Bull sa musíme preniesť až 46 rokov dozadu. Vtedy predstavil muž menom Chaleo Yoovidhya svoj nápoj Krating Daeng, uvádza The Guadian. Spočiatku nebol veľmi populárnym nápojom, predaje sa zameriavali najmä na vidiecke trhy. Stal sa však obľúbeným medzi thajskými vodičmi nákladných áut a robotníkmi, keďže obsahoval kofeín a taurín, ktoré podporovali bdelosť a cukor, ktorý dodával rýchlu energiu.

Pri pohľade na Krating Daeng, ak by ste nevedeli, akú históriu má tento nápoj, by ste si mysleli, že nápoj ukradol Red Bullu jeho logo. Chaleo Yoovidhya už v roku 1976 predával svoj nápoj s dvomi proti sebe idúcimi červenými býkmi, pričom za nimi sa nachádza kruh znázorňujúci slnko. Mimochodom, aj samotný názov, Krating Daeng, v preklade znamená červený býk, alebo ešte presnejšie, červený guar. Guar je turovité zviera podobné nášmu býkovi.

Príchod Rakúšana všetko zmenil

Ako to už býva, nebyť náhody, značka Red Bull, ktorú pozná celý svet, by ani nemusela existovať. Osem rokov po tom, ako bol predstavený Krating Daeng, pricestoval do Thajska Dietrich Mateschitz v rámci služobnej cesty, ktorá mu zmenila život. Ako píše mashed, obaja muži sa stretli ohľadom predaja zubných pást, keďže Mateschitz zastupoval drogistickú spoločnosť, ktorá s Chaleom Yoovidhyaom spolupracovala. Mateschitz následne ochutnal Krating Daeng a povráva sa, že ten mu pomohol prekonať jet lag. Nápoj mu zachutil a rozhodol sa, že s ním prerazí a vybudujú medzinárodnú spoločnosť.

Chaleo Yoovidhya súhlasil. Každý z mužov investoval 500-tisíc dolárov do budovania značky a podiely si rozdelili tak, že 49 % získal Yoovidhya, ďalších 49 % Mateschitz a dve percentá získal Yoovidhyov syn. Riadiť spoločnosť však mal Mateschitz.

Chuť nového produktu, tentoraz už Red Bullu, vylepšovali a menili jeho zloženie tak, aby vyhovoval požiadavkám západného trhu. Aj keď je chuťový profil podobný, ide o odlišné nápoje. Výsledný produkt je mimochodom oproti Krating Daeng menej sladký, má viac kofeínu a obsahuje oxid uhličitý.

Mateschitz pochopil, že aby Red Bull dobyl trh, musí budovať značku. Kým v Thajsku bol Krating Daeng určený najmä pre nižšie socioekonomické vrstvy, v prípade Red Bullu to bolo opačne. Mateschitz vytváral Red Bull ako prémiový, trendový a luxusný produkt. Tomu odpovedá aj cena. Zaujímavosťou je, že v mnohých krajinách sveta je dostupný ako Red Bull, tak aj Krating Daeng a obidva tieto nápoje sú na odlišných stranách cenovej hladiny, uvádza Bankok post.

Začal sa predávať v lyžiarskom stredisku

1. apríl 1987 bol, stále je a aj vždy bude pre Red Bull dôležitým dátumom. Práve vtedy sa spustila výroba Red Bull Energy drinku. Od tohto dátumu môžeme uvádzať, že vznikla nová kategória, a to energetické nápoje. Začal sa predávať v lyžiarskych strediskách, no rýchlo začal expandovať po Európe. Je zaujímavé, že do USA sa Red Bull dostal až v roku 1997.

V Red Bulle vedia, ako budovať značku. Nepotrebujú si kupovať influencerov, keďže vedia, že nápoj budú piť sami od seba a tým mu urobia reklamu aj tak. Svoju značku a prestíž si budujú podporou športu, športovcov, rôznych súťaží či akcií. Za všetky môžeme spomenúť stajňu Red Bull formuly F1, alebo legendárny zoskok „Stratos“ Felixa Baumgartnera.

Jedna z mála reklám, ktoré môžete vidieť, je už klasická reklama na slogan, Red Bull vám dáva krííídla, ktorá je doplnená jednoduchým animovaným a zvyčajne vtipným príbehom.

Ľuďom nedáva krídla

Mimochodom, v súvislosti so sloganom Red Bull vám dáva krííídla, sa už dlhodobo šíri fáma o tom, že padla na výrobcu žaloba za to, že pitím krídla nezískate. Táto fáma vznikla pravdepodobne bulvárnymi titulkami, kedy bola naozaj voči Red Bullu vedená žaloba, avšak nie kvôli absencii rastu krídiel, ale kvôli tvrdeniu o dodávaní energie, uvádza portál Snopes, zameriavajúci sa na overovanie faktov.

Red Bull vtedy (rok 2014) následne zaplatil niekoľko miliónov za mimosúdne vyrovnanie a svoje reklamy upravil.

Ako s každou veľkou značkou, tak aj s Red Bullom sa spájali mnohé kontroverzie. Keďže ide o energetický nápoj s obsahom kofeínu, taurínu a cukru, nadmerná konzumácia môže byť vo výnimočných prípadoch aj nebezpečná. Ak sa však bavíme o samotnom kofeíne, toho jedna štandardná plechovka Red Bullu obsahuje 80 mg, teda porovnateľné množstvo, aké nájdeme v šálke bežného espressa.

Nie je teda prekvapivé, že ak niekto vypije za deň väčší počet plechoviek, môžu sa u neho rozvinúť symptómy predávkovania kofeínom. Je to však v podstate rovnaké, ako keď niekto vypije veľké množstvo kávy.

Nadmerná dlhodobá konzumácia tak skutočne môže byť nebezpečná, a to nielen kvôli kofeínu, ale aj cukru. To sa však dá opäť povedať o každom sladenom nápoji, ktorého konzumácia nie je striedma.

Red Bullu sa mimoriadne darí

Spoločnosť Red Bull je dôkazom toho, že sa veci dajú robiť aj inak. Aj samotný nápoj sa vyrába iba v Rakúsku a vo Švajčiarsku, pričom nedávno expandoval aj do Ameriky.

Má to zmysel, keďže značke sa mimoriadne darí a expanduje z roka na rok. V roku 2021 sa celosvetovo predalo ťažko predstaviteľných 9,8 miliardy plechoviek. Keďže v jednej štandardnej plechovke je 80 mg kofeínu, pri jednoduchom a zaokrúhlenom prepočte vychádza, že ročne spoločnosť spotrebuje až 800 ton kofeínu. To je hmotnosť, ktorú by sme mohli prirovnať k štyrom Boeingom 747.

Red Bull už dávno nie je iba jeden energetický nápoj. Svoje portfólio rozšírili o verzie bez cukru, tiež o mnohé iné príchute, alebo aj o Red Bull Colu. Stále najpredávanejším je klasický Red Bull a dá sa predpokladať, že tak to aj ešte dlho ostane.