Robíte túto vec počas šoférovania aj vy? Spomaľuje vaše reakcie až o 5 sekúnd, môže vás to stáť život

Niektorí počas jazdy telefonujú, iní majú neustále cigaretu v ústach a niektorí si zas nedokážu predstaviť jazdu v aute bez hudby. Vedeli ste však, že hudba výrazne spomaľuje váš reakčný čas?

Reakcie sa spomalia takmer o 5 sekúnd

Počas šoférovania by sme tejto aktivite mali venovať plnú pozornosť, aby sme sa vyhli nehodám. Po čase sa však zo šoférovania stáva zautomatizovaný úkon, počas ktorého svoju pozornosť začíname deliť. Niektorí ľudia počas šoférovania stíhajú vybaviť dokonca aj pracovné záležitosti a slúchadlá na hlave sú pre nich celkom bežnou záležitosťou, píše portál Science Times.

V niektorých krajinách je ilegálne mať počas jazdy autom na hlave slúchadlá. Inde to zas nie je prikázané, avšak neodporúča sa to. Americká spoločnosť Ford sa rozhodla v Európe vykonať výskum a otestovať, ako šoférovanie so slúchadlami na hlave vplýva na naše reakcie počas jazdy.

Ako informuje Road Show, v rámci výskumu Ford testoval aj aplikáciu, ktorá prehráva 8D audio a vytvára dojem realistickej scenérie. Ford zároveň využil aj možnosti virtuálnej reality. Autori výskumu vytvorili virtuálnu ulicu, ktorej súčasťou boli aj rôzne zvuky a úlohou účastníkov výskumu bolo identifikovať ich. Jedným zo zvukov bola napríklad sanitka blížiaca sa zozadu.

Dávajte si pozor na zbytočné rozptýlenia

Výskumníci rozdelili účastníkov výskumu do dvoch skupín. Jedna počas jazdy nemala na ušiach slúchadlá, druhá ich mala a mala v nich pustenú hudbu. Výsledky výskumu sú šokujúce. Ukázalo sa, že reakcie ľudí, ktorí počas jazdy počúvali hudbu, boli o 4,2 sekundy pomalšie ako reakcie ľudí, ktorí hudbu nepočúvali. Možno sa zdá, že to predsa nie je až taký rozdiel. Môže to však znamenať rozdiel medzi životom a smrťou, rozdiel medzi tým, či k zrážke dôjde alebo nie.

Po dokončení experimentu 44 % z 2 000 účastníkov priznalo, že by si už viac slúchadlá na uši počas jazdy nedali. Ford oznámil, že aplikáciu, ktorá bola súčasťou výskumu, plánuje už čoskoro sprístupniť verejnosti. Svoje reakcie si tak bude môcť otestovať každý. Ford poukazuje na to, že počúvanie hudby počas šoférovania ovplyvňuje spôsob, akým vnímame priestor okolo seba. Navyše, hudba nás môže rozptýliť nielen po kognitívnej, ale aj po manuálnej či vizuálnej stránke, a to najmä vtedy, ak sa nám nepozdáva pesnička, ktorá práve hrá a chceme ju zmeniť.