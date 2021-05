Bizarný experiment dokázal to, čo sme zažili všetci. Ako dlho trvá, kým vás alkohol zblíži s cudzincom?

V takom prípade sa mení na nepredvídateľné stvorenie, nikdy nemôžete vedieť, čo vyvedie. Niektoré veci sa však nemenia. S istým promile v krvi sa zrazu dohovoríte s každým a všetci sú vám akosi bližší.

Alkohol skutočne zbližuje

V rámci bizarného experimentu vedci dokázali, že alkohol naozaj zbližuje. Ako píše portál Medical Express, aj cudzinci si spočiatku udržiavali odstup, s narastajúcim promile si však boli čoraz bližší. Je to jav, ktorý sme už všetci videli a mnohí zažili aj na vlastnej koži, nikdy však nebol overený vedecky. Odborníci sa však rozhodli, že to zmenia a nedávno uverejnili prostredníctvom portálu Proceedings of the National Academy of Sciences zaujímavú štúdiu.

Aby otestovali, ako na zbližovanie sa vplýva alkohol, požiadali účastníkov výskumu, aby si so sebou priniesli priateľa. Do výskumu sa zapojilo celkovo 212 mladých, zdravých ľudí, ktorí si príležitostne doprajú nejaký ten alkohol. V polovici prípadov pili účastníci alkohol s kamarátom, ktorého si priviedli. V druhej časti výskumu však účastníci popíjali s kamarátom iného účastníka, teda s cudzím človekom. Samozrejme, vo výskume nesmie chýbať kontrolná skupina, časť účastníkov preto pila alkoholické nápoje, tá druhá však ostala pri nealkoholických.

Každé tri minúty o centimeter bližšie

Tí, ktorí pili alkohol, ho museli vypiť toľko, aby boli opití. Následne nahrávali vedci interakcie medzi účastníkmi na videozáznam. Počítač záznam priebežne vyhodnocoval a sledoval vzdialenosť medzi hlavami, rukami a nohami a aj to, ako sa mení ich pozícia. Ukázalo sa, že priatelia sa k sebe približujú bez ohľadu na to, či pili alkohol alebo nie. K cudzincovi sa však účastníci začali približovať až s narastajúcou hladinou alkoholu. Každé tri minúty sa vzdialenosť medzi cudzincami zmenšila približne o jeden centimeter.

Medzi cudzincami, ktorí pili nealkoholické nápoje, sa fyzická vzdialenosť nijak výrazne nemenila. Výskum teda dokázal, že alkohol ľudí skutočne zbližuje. Čím vyššia bola hladina alkoholu v krvi, tým menšia bola fyzická vzdialenosť medzi spoločne popíjajúcimi cudzincami.

Vedci sa do výskumu v tomto období pustili najmä kvôli uvoľňujúcim sa protipandemickým opatreniam. Obávajú sa totiž toho, že alkohol by mohol zapríčiniť, že ľudia budú menej opatrní. Problémom je fakt, že experiment bol vykonaný v laboratóriu a nie v bare. Je pravdepodobné, že ak by sa ľudia ocitli v bare, prípadné nariadenia by dodržiavali ešte menej a vzdialenosť medzi ľuďmi by bola v podstate neexistujúca.