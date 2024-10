Robíte túto chybu aj vy? Veľa slovenských vodičov vykonáva základnú vec pri parkovaní zle, môže ich to stáť veľa peňazí

Ako pri takmer každej téme, tak aj v auto-moto segmente existujú rôzne povery či teórie, ktoré sa nezakladajú na pravde, no motoristi si ich takpovediac dedia celé roky. Jeden takýto mýtus sa spája s parkovaním vozidiel disponujúcich manuálnou prevodovkou.

Upozornil na to instagramový profil DominicCars, na ktorom sa nachádza hneď niekoľko edukatívnych videí zameraných na automobilový segment. V spomínanom príspevku odborník rozoberá problematiku, v rámci ktorej mnohí vodiči pri parkovaní vozidla nezaťahujú ručnú brzdu a nechajú iba zaradený prevodový stupeň.

Za predpokladu, že auto stojí na rovnej ploche, je tento postup v poriadku a nemal by nijakým spôsobom poškodiť motor či iné komponenty. Veľa motoristov sa však na „jednotku“ spolieha aj v prípade, že stoja v kopci. Vo väčšine prípadov by sa síce auto pohnúť nemalo, no hrozia tu iné problémy, ktoré vás navyše môžu stať aj zbytočné finančné výdavky.

„Ak sa ručná brzda pri státí v kopci nezatiahne, celá hmotnosť auta bude pôsobiť na prevodovku, spojku a tiež na rozvody, ktoré sa môžu skôr vyťahať,“ uvádza sa v edukatívnom videu. Ako ďalej z informácií vyplýva, autá s menším motorom či horšou kompresiou sa môžu v prudšom kopci pohnúť. Tak či onak, oprava prevodovky, respektíve rozvodov nepatrí k tým najlacnejším.

Správne by vodiči mali postupovať tak, že pri parkovaní vozidla v kopci najprv zatiahnu ručnú brzdu, nechajú auto takzvane dosadnúť a potom zaradia prevodový stupeň, ideálne jednotku. V takom prípade je vozidlo bezpečne odstavené a nemala by hroziť prehnaná záťaž na komponenty, ani jeho neočakávaný pohyb.