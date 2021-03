Richard Sulík je ochotný vzdať sa svojej funkcie. Ak má koalícia ostať pokope, Matovič musí odísť

Ešte minulý týždeň šéf SaS Richard Sulík povedal, že premiér Igor Matovič svojou štvrtkovou tlačovou besedou, kde informoval o demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího prakticky zrušil dohodu, ktorú týždeň v koalícii tvorili. “Sme na bode nula,” povedal.

Na dnešnej tlačovej besede informoval o aktuálnom postoji a priebehu rokovaní v koalícii aj strane SaS. “S Igorom Matovičom sme súputníci už viac ako 12 rokov, považoval som ho za priateľa. Prial som mu pozíciu premiéra,” povedal na úvod Sulík.

Premiéra dnes vyzvali na odstúpenie

Najvýstižnejšie slovo, ktoré popisuje aktuálnu situáciu je podľa šéfa SaS slovo chaos. Sulík hovorí, že Matovič nie je manažérsky ani komunikačne schopný viesť vládu. Máme najviac mŕtvych aj hospitalizovaných na svete, boj s pandémiou mal na starosti práve premiér. Preto je to jeho osobná zodpovednosť. “Igor Matovič rozdeľuje spoločnosť, je nemysliteľné, aby 80 % národa nedôverovalo premiérovi,” povedal Sulík.

“Prehliadal som osobné útoky voči mne a kolegom, skúšal som hľadať formy fungovania.” Aj po zakopaní sekery útoky podľa Sulíka pokračovali. Poslednú dohodu porušil premiér za menej ako 24 hodín (tlačová beseda ohľadom demisie- pozn. redakcie). “Takto sa ďalej fungovať nedá. Premiér rozdeľuje spoločnosť, je v konflikte s prezidentkou, vedcami, samosprávami či médiami”. Strana SaS sa pripája k výzve Veroniky Remišovej, aby Matovič neviedol vládu. Zdôraznil, že premiér Matovič nie je schopný osobnostne, odborne a komunikačne viesť vládu počas tejto pandemickej situácie.

Sulík ponúkol aj svoju funkciu, ak to má pomôcť. Spraví to, ak ho o to požiada premiér. Ak by bol v parlamente návrh, poslanci SaS budú hlasovať proti predčasným voľbám. Republiková rada strany zasadne 24. marca, poslanci dúfajú, že sa dohodnú na rekonštrukcii vlády, prípadne z vlády odídu, ak sa to nepodarí.

Premiéra dnes vyzvali na odstúpenie. O svojich podmienkach informovali aj koaličných partnerov. Strana je pripravená urobiť mnohé ďalšie ústupky, ak dôjde k výmene premiéra, to je podľa nich ten najdôležitejší bod. Ak premiér Igor Matovič neodstúpi, strana SaS odíde z vlády, potom aj z koalície.

Vyjadrenie hnutia OĽANO

Vládne hnutie OĽANO sa ospravedlňuje za svoj podiel na koaličnej kríze, je proti predčasným voľbám. Hnutie to skonštatovalo v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca Matúš Bystriansky. Koaličné rokovania podľa hnutia pokračujú a rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo. V pondelok má rokovať poslanecký klub OĽANO “s cieľom uchovať funkčnosť NR SR”.

“Hnutie OĽANO je proti predčasným voľbám, pretože pristupujeme s veľkým rešpektom k požiadavke voličov, ktorí žiadajú očistenie Slovenska od korupcie a zneužívania moci. V takejto situácii by predčasné voľby totiž viedli k návratu bezprávia a vlády mafie,” píše sa v stanovisku.

OĽANO si uvedomuje svoj podiel na zodpovednosti za koaličnú krízu, za čo sa voličom ospravedlňuje. “Sme však presvedčení, že táto kríza nesmie viesť k predčasným voľbám, ale k zlepšeniu spolupráce v koalícii,” doplnil Bystriansky. Hnutie chce naplniť predvolebné sľuby a programové vyhlásenie vlády. “Vážime si silný mandát, ktorý hnutie OĽANO, ale aj celá vládna koalícia dostali na vysporiadanie sa s mafianizáciou štátu, ktorú spôsobili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho,” uzavrel.

Dohoda alebo predčasné voľby?

Ak by sa minister hospodárstva Richard Sulík a premiér Igor Matovič rozhodli odísť z vlády, malo by ísť o štátnické gesto. Po svojom prípadnom odchode z kabinetu by Matovič vládu “netorpédoval”. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedala vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na otázku, či by sa Matovič vedel stiahnuť a či by bol jeho nástupca autonómny.

Podľa Remišovej je riešením, aby sa vymenil premiér, no súčasťou problému je aj Sulík. “Keď sa Igor Matovič rozhodne odísť, tak sa nerozhodne odísť preto, aby túto vládu torpédoval. Malo by to byť od Igora Matoviča aj Richarda Sulíka štátnické gesto. Štátnické gestá nerobíte preto, aby ste následne všetko torpédovali,” vyhlásila.

Remišová si nevie predstaviť alternatívu, že sa premiér Matovič na určitý čas stiahne. Riešenie vidí v tom, aby Sulík aj Matovič prekonali egá a pre dobro Slovenska odišli z vlády. V nedeľu ich na to aj vyzvala. Za najhoršiu možnosť považuje predčasné voľby. Vicepremiérka nechcela komentovať, či by si vedela predstaviť vládnuť v trojkoalícii, ak by SaS odišla z vlády. Označila to za hypotetické otázky. Zopakovala, že strana Za ľudí vstupovala do štvorkoalície a v nej chce aj zostať.

Premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík sa buď dohodnú, alebo budú potrebné predčasné voľby. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) považuje tieto dve možnosti za riešenie súčasnej vládnej krízy. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Ľuďom sa zároveň ospravedlnil za politické hádky. Zdôraznil, že prioritou Sme rodina je presadenie pomoci ľuďom, personálne požiadavky nemali. Ku koaličnej kríze poskytne hnutie komentár v pondelok po vyjadrení SaS.