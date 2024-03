Riaditeľ RTVS reaguje na Šimkovičovej novelu: Toto si myslí o zmenách, ktoré chce presadiť

Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, čo by mal byť aj nový názov inštitúcie, zmien by bolo však po schválení viac. Zareagoval na ne už aj súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Čo si o novele myslí, povedal pri otváraní kreatívneho centra RTVS v Mlynskej Doline, ktorého sa zúčastnila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Podľa Machaja má nový zákon jediný cieľ, a to zmocniť sa verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci, upozorňuje Denník N.

„Mrzí ma, že táto chvíľa, počas ktorej by sme sa mali venovať kreativite a rozvoju tvorivej slobody, ostáva v tieni nového zákona, ktorý je ich opakom,“ uviedol. „Som presvedčený, že zmeny, ktoré zákonodarca navrhuje, sú jasné, účelové a v rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií, ako ich deklarujú medzinárodné normy – mimochodom, záväzné pre Slovensko,“ povedal Machaj.

Šimkovičová reagovala

S príhovorom na otváraní kreatívneho centra v RTVS vystúpila aj Šimkovičová, tá v ňom reagovala na kritiku zo strany šéfa RTVS Machaja. Mala sa s ním pred vstupom baviť, že nový zákon prezentovať nebudú “predsa len ho povedal,“ uviedla ministerka kultúry.

„Ja sa z tohto miesta nebudem vyjadrovať k tomu zákonu, ale môžem vás pozvať na tlačovú besedu vo štvrtok v priestoroch ministerstva kultúry, kde budeme odpovedať aj na vaše otázky“.