Rezort zdravotníctva zrejme zakročí proti novej vyhláške. Povinné testovanie detí od 2 rokov sa má zrušiť

Deti od dvoch do 12 rokov nie sú podľa nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR už považované za plne zaočkované a od pondelka 22. novembra sa nemôžu zúčastňovať ani tréningov či krúžkov v prípade, že ochorenie COVID-19 neprekonali, alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu.

V hre je aj zrušenie povinného testovania

Povinné testovanie detí od dvoch do dvanásť rokov, ktoré sa chcú zúčastniť tréningu či krúžkov, sa ešte možno zruší. „Uvedená problematika bude ešte predmetom diskusie. Ak budeme vedieť epidemiologické riziko znížiť iným spôsobom, vieme na základe odbornej debaty toto rozhodnutie prehodnotiť,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

„Ministerstvo zdravotníctva vníma citlivosť tejto problematiky, uvedené bolo odporučením Konzília odborníkov vzhľadom na to, že detičky v danej kategórii zväčša nie sú zaočkované a predstavujú epidemiologické riziko. Faktom zároveň je, že ministerstvo zdravotníctva veľmi pozorne sleduje trendy ako aj vývoj v oblasti ochrany detí pred vírusom,“ uzavrela Eliášová, ktorá nespresnila, že kedy by sa vyššie spomínané opatrenie mohlo zmeniť.

Deti by nemali podliehať obmedzeniam

Na pandemickú situáciu opäť doplácajú deti, a to i tie najmenšie. Upozornila na to iniciatíva Dajme deťom hlas. Podľa iniciatívy nemá takýto prístup k deťom do 12 rokov v európskych krajinách obdobu.

„Deti by nemali podliehať obmedzeniam pri svojich rozvojových aktivitách a ak štát vyžaduje testovanie, mali by byť deťom neinvazívne testy dostupné bezplatne,“ zdôraznili s tým, že to sa už deje v prípade žiakov a študentov, ktorí sa testujú pred príchodom do školy, no cestou zo školy na krúžok od nich štát vyžaduje, aby rovnaký test absolvovali v mobilnom odberovom mieste. Podľa iniciatívy by domáce testy mali deťom platiť aj na mimoškolské aktivity, obzvlášť ak bývajú v nemenných skupinách so známymi účastníkmi.