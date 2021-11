Respirátory pod nosom, zavesené na uchu, prípadne žiadne. Kotlebovci v parlamente opäť ignorujú nariadenia

Parlament dnes rokuje o dôležitých veciach, medzi inými aj o reforme národných parkov, ktoré sprevádzajú pred budovou Národnej rady SR zhromaždenia odporcov i zástancov tejto reformy. Poslanci mali pôvodne hlasovať o 11:00, ale napokon rokovanie presunuli na 17:00. Dôvodom je ešte politická diskusia, ktorá sa vedie o tomto návrhu.

Je pre to jasné, že poslanci NR SR dnes strávia v rokovacej sále poriadne dlhý čas. O zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii s koronavírusom sa baviť taktiež nemusíme. A aj poslanci by mali dodržiavať všetky platné nariadenia. No, už akoby sa stalo pravidlom, že ľudia okolo Mariána Kotlebu to jednoducho ignorujú. Upozornil na to poslanec Ján Benčík.

„Na začiatku dnešnej schôdze nás predsedajúci Juraj Blanár upozornil, že od dnešného dňa je v interiéri povinný respirátor FFP2, hoci nás v pléne nesedelo viac ako 10 a všetci sme mali respirátory. Dokonca zišiel z pódia za pani poslankyňou Vaňovou, u ktorej sa mu niečo nezdalo,“ napísal člen klubu SaS a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Benčík.

„Po neskoršom príchode kotlebovcov sa však tváril, že sa nič nedeje. Až keď sa Marián Kotleba prihlásil s faktickou poznámkou, upozornil ho, aby si nasadol respirátor. Hoci Kotleba si ho nasadil pod ústa a neskôr zavesil iba na jedno ucho a jeho brat Marek si rúško ani respirátor nenasadil, pán podpredseda NR, Juraj Blanár, nereagoval,“ upozornil Benčík.

Veľmi zaujímavá bola aj reakcia jedného diskutujúceho pod týmto príspevkom Jána Benčíka. „Keď nedokáže parlament urobiť poriadok v rámci svojej budovy, ťažko očakávať, že sa to podarí na celoštátnej úrovni.“