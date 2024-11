Renáta Názlerová sa rozhodla, že si napraví reputáciu novým outfitom. Podľa fanúšikov však opäť pohorela

Snažila sa, no opäť dosiahla opačný efekt. Televízna sudkyňa je imúnna voči kritike zo strany ľudí, z ktorej si nič nerobí. Opäť to dala najavo jedným z najnovších príspevkov na facebooku, kde zasiahla do osieho hniezda plného fanúšikov, ktorí ešte nezabudli na jej predošlý zverejnený outfit.

Ľuďom totiž utkveli v pamäti módne kúsky plné vzorov, ktoré na sebe naposledy mala životná koučka a moderátorka Renáta Názlerová. Podľa ich reakcií trafila úplne vedľa, celý outfit totiž nelichotil jej postave. A hoci už dnes nemá také plné krivky ako kedysi, stále má kyprejšiu postavu a slová fanúšikov naznačujú, že si nemôže dovoliť obliecť čokoľvek. Aj preto jej adresovali negatívne komentáre, ktoré hovorili o nevhodnosti vzorov, ktoré ju rozširujú, a o zastaralých topánkach.

Ukázala sa v ďalšom modeli

Zdá sa, akoby mala Renáta pred sebou ochranný štít, keďže ju žiadna kritika nerozhodí. Svedčí o tom tiež nový príspevok, v ktorom spomenula predošlý nešťastný outfit a zároveň dodala, že nie je dokonalá a že jednoducho len skúša.



„A opäť veľké vzory, ktoré nejednu dámu v predchádzajúcom módnom príspevku pobúrili. Nehovorím, že som vždy oblečená na jednotku s hviezdičkou, ale veď viete… skúšam, testujem, a je na každej jednej, či ju to inšpiruje, aby skúsila, alebo naopak inšpiruje, aby ani neskúsila. Jo a vesta je teplá, flísová, podšitá a dá sa nosiť aj na kabát alebo na bundu. Tak čo hovoríte na tento model?” napísala moderátorka na facebook k fotografiám.

Reakcie fanúšikov sa nezmenili