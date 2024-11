Na Renátu Názlerovú sa spustila obrovská lavína kritiky. Podľa fanúšikov to so svojím outfitom riadne prestrelila

Tomuto sa životná koučka a televízna sudkyňa príliš nepoteší. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie, kde sa chcela pochváliť svojím výzorom. Pôvodný zámer však vystriedali kritické komentáre od ľudí, podľa ktorých to prehnala.

Článok pokračuje pod videom ↓

Moderátorka Renáta Názlerová bola obhajkyňou nielen na súde na televíznych obrazovkách, ale pokojne by túto funkciu mohla zastávať aj v reálnom živote. Tam by mohla obhajovať všetky moletky a ženy kyprejších tvarov, ktoré taktiež majú právo pekne sa obliekať, ako nedávno hlásala vo svojom príspevku na facebooku.

Hoci za posledné dva roky schudla, podľa jej slov sa nikdy necítila zle vo svojej koži. Ani vtedy, keď jej ručička na váhe ukazovala väčšie číslo. Je však pravda, že po zhodení nejakých kíl sa čoraz častejšie predvádza na sociálnej sieti v rôznych outfitoch, čo napovedá o tom, že sa veľmi dobre cíti vo svojom tele.



Nešťastná kombinácia

Zvyčajne ju fanúšikovia zahrnú komplimentmi, no karta sa obrátila po zverejnení najnovších fotografií, kde príliš neohúrila. „Ako som sa po dlhšom čase zase opäť raz strojila do televízie na nakrúcanie… Ako som sa podľa vás vyfešákovala? Obstojne, či by ste niečo zmenili, doplnili?” opýtala sa Renáta ľudí na facebooku a ukázala sa v celej svojej kráse v blúzke a sukni.

Bohužiaľ, už na prvý pohľad išlo o nešťastnú kombináciu. Koučka zvolila módne kúsky, ktoré boli vzorované, čo pôsobilo nelichotivo k jej postave. Širšia sukňa a topánky boli taktiež zlým výberom, pre ktorý pôsobila moderátorka oveľa staršie.

Fanúšikom sa to nepáči