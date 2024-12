Rebríček ovládla hrozivá udalosť: Toto sú najvyhľadávanejšie výrazy na slovenskom Googli v roku 2024

Spoločnosť Google sa opäť pozrela na to, aké výrazy tento rok vyhľadávali Slováci na internete najviac. Top trendom roka sa stala hrozivá udalosť, a to atentát na premiéra Fica.

„Veľkú pozornosť si vyslúžili aj prezidentské voľby, ktoré ovplyvnili aj rebríček najvyhľadávanejších Slovákov a Sloveniek. V ňom sa totiž objavilo až 5 mien súvisiacich s týmito voľbami. V rámci top trendov sme si nenechali ujsť Majstrovstvá Európy vo futbale s účasťou slovenskej reprezentácie, ani AC/DC – najväčší rockový koncert na Slovensku. V rámci domácich a svetových udalostí vyvolala veľký záujem zbierka Munícia pre Ukrajinu a sledovali sme tiež hrozivo stúpajúcu hladinu Dunaja. Potechou oka sa stala polárna žiara, ktorá je na Slovensku vskutku nevídaná,“ píše spoločnosť v tlačovej správe.

„Rebríček vedie Robert Fico, ktorého v máji postrelili a celé Slovensko sledovalo jeho zotavovanie zo zranení. S enormným záujmom o tohtoročné prezidentské voľby ľudia vyhľadávali informácie aj o prezidentských kandidátoch vrátane Ivana Korčoka, Igora Matoviča, Štefana Harabina a Andreja Danka. V týchto voľbách uspel Peter Pellegrini, ktorý sa stal v poradí šiestym prezidentom Slovenskej republiky,“ vysvetľuje spoločnosť.

Trendy v kategórii „Slováci a Slovenky“

1. Robert Fico

2. Ivan Korčok

3. Peter Pellegrini

4. Juraj Cintula

5. Igor Matovič

6. Hana Gregorová

7. Štefan Harabin

8. Petra Vajdová

9. Andrej Danko

10. Ján Mikas

Trendy v kategórii „Slovenskí politici a političky“

1. Robert Fico

2. Ivan Korčok

3. Peter Pellegrini

4. Igor Matovič

5. Štefan Harabin

6. Andrej Danko

7. Martina Šimkovičová

8. Peter Náhlik

9. Rudolf Huliak

10. Kamil Šaško

Zahraničné osobnosti

„Rebríček najvyhľadávanejších zahraničných osobností tento rok ovplyvnili viaceré svetové udalosti. Rebríčku kraľuje francúzska spevácka diva Céline Dion, ktorá vystúpila na otváracom ceremoniáli Letných olympijských hier v Paríži. V Bratislave vystúpil na open air koncerte Jean-Michel Jarre v rámci festivalu Starmus. Nechýbajú ani kandidáti na prezidenta USA – Donald Trump a Kamala Harris. Celý svet zaskočila správa, keď sa Kate Middleton, princezná z Wallesu, v emotívnom videu zdôverila o svojej zákernej diagnóze, s ktorou bojuje. Počas Majstrovstiev Európy vo futbale zažiarila hviezda mladého španielskeho futbalistu Lamina Yamala. Úžasné jubileum na hudobnej scéne oslávila nestarnúca Helena Vondráčková,“ píše spoločnosť v správe.

Trendy v kategórii „Svetové osobnosti“

1. Céline Dion

2. Jean-Michel Jarre

3. Donald Trump

4. Imane Khelif

5. Kate Middleton

6. Lamine Yamal

7. Helena Vondráčková

8. Facundo Arana

9. Kamala Harris

10. P. Diddy

Smutné odchody

„Celý svet zasiahla nečakaná správa o úmrtí Liama Payna, člena populárnej chlapčenskej skupiny One Direction. Vo februári sme dali posledné zbohom slovenskému hercovi a hudobníkovi Marcelovi Nemcovi, ktorý prehral dlhoročný boj so zákernou chorobou a tiež slovenskému hercovi a pedagógovi Ivanovi Letkovi. Opustil nás aj legendárny francúzsky herec s bohatou filmografiou a lámač ženských sŕdc Alain Delon. Posledné zbohom sme dali aj ďalším známym zahraničným hercom vrátane Christiana Olivera (nemeckého herca známeho zo seriálu Kobra 11), Karla Heřmánka (českého herca, ktorý hral v mnohých úspešných filmoch aj seriáloch, no známy je aj z dabingu – najmä postavy Doyla v seriáli Profesionáli) či Shannen Doherty (americkej herečky, ktorú preslávil seriál Beverly Hills 90210),“ vysvetľuje Google.

Trendy v kategórii „Smutné odchody“

1. Liam Payne

2. Marcel Nemec

3. Alain Delon

4. Christian Oliver

5. Fedor Flašík

6. Karel Heřmánek

7. Josef Laufer

8. Simona Postlerová

9. Shannen Doherty

10. Ivan Letko

Na čo sme sa pýtali?

„Mnohé otázky, ktoré sa Slováci a Slovenky pýtali, reflektujú dianie okolo nás. Zaujímalo nás, Ako voliť v eurovoľbách, Kto je prezident Slovenska, či Kedy budú výsledky volieb USA. V otázkach sa odzrkadľuje aj pokus o atentát na slovenského premiéra. Pýtali sme sa Ako je na tom Fico či Kto postrelil Fica,“ uzatvára spoločnosť.

Trendy s výrazom „Ako?“

1. Ako voliť v eurovoľbách

2. Ako voliť prezidenta

3. Ako je na tom Strečno

4. Ako je na tom Fico

5. Ako vyfúknuť vajce

6. Ako zavariť čerešne

7. Ako uvariť údené mäso

8. Ako dopadli eurovoľby

9. Ako uvariť ryžu

10. Ako upliesť korbáč

Trendy s výrazom „Kde?“

1. Kde sledovať Fury vs Usyk

2. Kde sledovať Nova Sport 6

3. Kde sledovať Slovan – Manchester City

4. Kde sledovať Végh vs Vémola

5. Kde pozerať MS v hokeji 2024

6. Kde pozerať Euro 2024

7. Kde sledovať Oktagon

8. Kde pozerať F1

9. Kde sa natáčalo Na vlnách Jadranu

10. Kde pozerať olympiádu 2024

Trendy s výrazom „Kto?“

1. Kto vypadol z Let’s Dance

2. Kto vyhral voľby v USA

3. Kto je prezident Slovenska

4. Kto vypadol z Ruže pre nevestu 2

5. Kto vyhral eurovoľby

6. Kto vyhral MS v hokeji

7. Kto postrelil Fica

8. Kto vynašiel žiarovku

9. Kto vyhral Oktagon

10. Kto sa dostal do Európskeho parlamentu

Trendy s výrazom „Kedy?“

1. Kedy bude Ruža pre nevestu 2

2. Kedy budú výsledky eurovolieb

3. Kedy začína olympiáda

4. Kedy hrá Schmiedlová

5. Kedy budú výsledky volieb USA

6. Kedy bude Farma 16

7. Kedy sú voľby prezidenta SK

8. Kedy začína vykurovacia sezóna

9. Kedy skončia horúčavy

10. Kedy začína Dunaj, k vašim službám

* Trendy vo vyhľadávaní zahŕňajú také výrazy zo slovenského Vyhľadávača Google, ktorých vyhľadávanie niekoľkonásobne vzrástlo v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023.