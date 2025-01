„Rebelujúci“ poslanec Migaľ prehovoril: Ak sa bude Hlas podobať Smeru, budúcnosť v ňom nemá

Člen Hlasu Samuel Migaľ patrí medzi skupinku poslancov, ktorú zvyknú médiá označovať za „rebelujúcu“. Dôvodom je to, že sa už viackrát vymedzili voči niektorým návrhom vládnej koalície, ktoré odmietli podporiť. Okrem toho Migaľ patril medzi ľudí, ktorí skritizovali premiéra Roberta Fica v dôsledku jeho nedávnej návštevy Moskvy.

Ako Migaľ uviedol vo svojom novom rozhovore pre portál aktualne.cz, Ficovu cestu do Moskvy vníma ako nezmyselnú. „Osobne som presvedčený, že s ľuďmi ako Vladimír Putin v situácii, keď zaútočil na svojho zvrchovaného suseda a prakticky na bratskú krajinu, to nejde. Cesta nemala zmysel,“ vyjadril sa poslanec Hlasu s tým, že jeho strana už od založenia deklarovala svoj jasný prozápadný postoj.

Stále sa však jasne vníma ako člen koalície, s ktorou chce plniť programové vyhlásenie vlády. Migaľ uviedol, že ako najväčší problém súčasnej vládnej koalície nevníma stranu Smer, ale predsedu národniarov Andreja Danka. „Od začiatku vstupu do koalície len tancuje po koaličnej zmluve a je na absolútnej hrane toho, čo je ešte vhodné a akceptovateľné. Takto sa nedá pracovať donekonečna, niekoho vydierať a odkazovať niečo koaličným partnerom,“ dodal.

Koalícia by však podľa neho mala ďalej fungovať, aj keď to bude náročné. Okrem iných tém otvoril Samuel Migaľ tiež svoju budúcnosť v strane Hlas, ktorá je vo verejnom priestore čoraz viac na pretrase. Podotkol, že Hlas vznikol ako samostatný projekt s jasnými ideami a cieľom priniesť kvalitnú sociálno-demokratickú stranu.

„Takzvaná Pellého jedenástka, ktorá vznikla odchodom členov zo Smeru, mala svoje myšlienky, a preto som do strany vstupoval. Stále hovorím o tom, že nemôžeme byť ako Smer, pretože potom by nemalo zmysel, aby sme ako strana existovali. Ak to takto pôjde ďalej a Hlas sa bude podobať Smeru, moja cesta s Hlasom potom asi do budúcna nemá zmysel,“ povedal na margo svojej budúcnosti.

Politológ spojenie Migaľa s opozíciou nateraz vylúčil

Podľa politológa Michala Cirnera je v súčasnosti vládna koalícia veľmi krehká. Okrem „rebelov z Hlasu“ si vlastnú politiku razia aj ľudia okolo Rudolfa Huliaka. Podľa odborníka sa v roku 2025 zrejme predčasných volieb nedočkáme, no do úvahy pripadá menšia rekonštrukcia vlády.

Ako Cirner pre interez uviedol, situácia okolo Migaľa a poslancov z Hlasu sa môže upokojiť, ak im koalícia vyjde v ústrety a pristúpi na niektoré požiadavky.

„Určite to majú premyslené, keďže si určili aj názov Hlas rozumu a majú vlastný web, kde sa možno budú prezentovať. Takže určite sa budú pri niektorých otázkach koordinovať a presadzovať svoje záujmy. Pre nich nie je výhodné odísť z koalície, ale získať v rámci nej také postavenie, aby presadili vlastné témy či nominácie,“ vyjadril sa Cirner.