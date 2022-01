Rakúšania opäť sprísňujú opatrenia, najmä pre neočkovaných. V Česku tvorí omikron už viac než polovicu prípadov

Omikron sa stal dominantným variantom koronavírusu. Krajiny práve kvôli nemu začínajú sprísňovať opatrenia. Prinášame vám najnovšie správy od našich susedov z Rakúska a Česka.

Rakúšania opäť sprísňujú opatrenia

Rakúska vláda vo štvrtok ohlásila nové opatrenia s cieľom spomaliť šírenie variantu koronavírusu omikron. „Musíme sa prispôsobiť novej situácii s omikronom, musíme sa prispôsobiť faktu, že počty infekcií rýchlo stúpnu,” povedal rakúsky kancelár Karl Nehammer.

Od budúceho týždňa budú v krajine striktnejšie implementovať existujúce opatrenia, napríklad zákaz vstupu nevakcinovaných ľudí do mnohých predajní a na kultúrne podujatia. Aj v exteriéroch sa budú musieť nosiť rúška, ak nie je možné zachovať odstup najmenej dva metre. Vláda zároveň obyvateľov vyzvala, aby pokračovali v práci z domu, ak je to možné. Vláda však skráti karanténu na päť dní u ľudí, ktorí predložia negatívny výsledok testu.

Kancelár Nehammer vyzval tých, ktorí nie sú vakcinovaní, aby sa rýchlo dali zaočkovať. Rakúsko bolo niekoľko týždňov v lockdowne v závere minulého roka. Počet infekcií potom klesol, ale teraz opäť začal rásť. Vo štvrtok krajina nahlásila 8 853 nových nákaz.

Omikron už v Česku tvorí polovicu všetkých nových nákaz

Variant koronavírusu omikron už v Českej republike tvorí polovicu všetkých nových nákaz. Vyplýva to z analýzy výrobcu PCR testov DIANA Biotechnologies. Vlna omikronu by podľa tejto analýzy mala v Česku kulminovať okolo 25. januára, pričom by denne mohlo pribúdať až 200-tisíc infekcií. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Tento variant sledujeme od polovice decembra,” povedal riaditeľ spoločnosti DIANA Biotechnologies Václav Navrátil. „Priemerný podiel tohto variantu v sledovaných laboratóriách dosiahol k 4. januáru úroveň 50 percent, čo znamená až 5-tisíc prípadov omikronu za deň v celej ČR,” dodal.

Národné referenčné laboratórium českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) dospelo k podobným záverom. „Nad 50 percent všetkých pozitívnych prípadov by sa omikron mohol dostať za zhruba desať dní až dva týždne,” konštatovala riaditeľka ŠZÚ Barbora Macková.