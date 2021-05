Rachel konečne ochutnala svoju slávnu mäsovú tortu: Scény, ktoré sa do špeciálu Priateľov nedostali

Svet fanúšikov sitkomu Priatelia aktuálne žije len minulý týždeň odpremiérovaným, takmer 2 hodiny trvajúcim špeciálom. Ten dal dohromady opäť nielen šesticu hlavných postáv, ale priniesol tiež stretnutia aj s mnohými ďalšími. Novinka od HBO rozdelila aj tunajších fanúšikov na dva tábory – na tých, ktorým sa bonusový diel páčil a na tých, ktorí by od tvorcov radi uvítali viac, než napokon videli.

Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, zrejme aj vás potešia správy, že HBO aj spolu s tvorcami majú v talóne aj množstvo materiálu, ktorý sa do finálneho zostrihu epizódy, familiárne nazvanej Friends Reunion (slovenský distribučný názov je Priatelia: Zase spolu), napokon nedostal.

A práve tento materiál postupne verní fanúšikovia sitkomu, medzi ktorých sa aj napriek zmiešaným pocitom z finálneho zostrihu špeciálu radíme aj my, dávajú dohromady.

Mnohým z divákov prekážalo, koľko málo priestoru dostali niektoré hosťujúce hviezdy, ktoré sme naprieč desiatimi sériami spoznali, a koľko ho dostali úplne nepotrebné celebrity ako Lady Gaga či juhokórejská chlapčenská skupina BTS, ktorí s pôvodnými Priateľmi nemali absolútne nič.

Samozrejme, podobných vecí by sa dalo vybrať niekoľko, no každý, kto najnovšiu (ne)epizódu Priateľov videl, vie, že tvorcovia mali plné ruky práce a množstvo materiálu, ktorý sa tak úplne nezmestil do vopred vyhradenej minutáže. Výsledok je tak vo viacerých ohľadoch mierne chaotický, skáče sa v ňom od jedného k druhému a bonusovej epizóde chýba akási celistvosť.

Ktovie, či by tomu mohlo pomôcť napríklad rozdelenie na viacero častí alebo len lepší strih. To sa už, zrejme, nikdy nedozvieme (aj keď fanúšikova Zacka Snydera a jeho Justice League by vedeli rozprávať, že aj k novým zostrihom sa dá dostať, pokiaľ sa prosí dostatočne dobre). Práve vystrihnutého materiálu totiž zrejme boli desiatky minút a postupne sa objavujú aspoň vo forme obrázkov či krátkych vystrihnutých úsekov videí. Prinášame vám preto výber toho, čo sa do finálnej verzie Friends Reunion nevošlo, no mohlo sa.

Viac z hosťujúcich hviezd

Ako sme už niekoľkokrát spomínali aj v našej recenzii bonusového dielu, hosťujúce hviezdy vo výsledku nedostali toľko priestoru, koľko by si zaslúžili. Niektorí herci (napríklad Phoebin (Lisa Kudrow) manžel Mike, ktorého stvárnil herec Paul Rudd) priestor nedostali vôbec a tí, ktorí áno, tak ho dostali podstatne menej. Tvorcovia ich výpovede oklieštili len na pár viet, či dokonca slov.

Materiálu s ich rozhovormi však bolo omnoho viac, čo majú dokazovať aj zábery v traileri. Tvorcovia tak ich výpovede značne orezali a fanúšikovia dostali len veľmi málo z toho, ako si na celé nakrúcanie spomínali.

Dlhšia módna prehliadka

Pre niekoho nepochopiteľnou výplňou bola aj prehliadka legendárnych kostýmov, v ktorých sa šestica hercov naprieč desiatimi sériami predviedla. Aj tá mohla trvať podstatne dlhšie, lebo vo finále sme dostali len niekoľko z kostýmov.

Dôkazom toho je ten s moriakom na hlave, ktorý mala v piatej sérii na sebe postava Monicy (Courteney Cox). Tá sa do finálneho zostrihu nedostala, aj keď v upútavke sme ho videli. Kto ho predvádzal, nevedno, no z toho, čo sme videli v špeciáli, kostýmy predvádzali herečka Cara Delevigne, spevák Justin Bieber či topmodelka Cindy Crawford. Ukázal sa aj herec Matt LeBlanc (Joey) v kostýme „všetky Chandlerove veci“.

Legendárna mäsovo-ovocná torta Rachel Greenovej

Jednou z najpamätnejších epizód Priateľov je tá, v ktorej na Deň vďakyvzdania Rachel (Jennifer Aniston) prvýkrát pripravuje dezert a svojej povesti nezostáva nič dlžná. Keďže sa jej zlepili (tu si predstavte Joeyho výkrik: „Chandler!“) stránky v gastronomickom magazíne dohromady, pripravila napoly sladkú tortu a napoly mäsový Pastiersky koláč.

Samozrejme, aj tejto legendárnej epizóde sa herci počas nakrúcania venovali, do finálneho zostrihu sa ale nezmestila, čo je škoda. Herci totiž nielen spomínali na to, ako sa táto epizóda nakrúcala, ale napríklad aj na to, že predstaviteľ Joeyho utŕžil menší trapas počas jej tvorby. Viac prezradí zverejnený klip nižšie.

A konečne z nej ochutnala aj Rachel

Jediná, komu vtedy nebolo dopriate tento koláč ochutnať, bola predstaviteľka Rachel, teda herečka Jennifer Aniston. Pri príležitosti spomienok práve na túto scénu jej však tvorcovia toto prianie splnili. Ani tohto momentu sa ale fanúšikovia napokon nedočkali.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa wknd. (@wkndmag)

Dlhší kvíz

Jednou z najlepších scén vo Friends Reunion bol návrat ku kvízu, v ktorom Rachel a Monica prišli o svoj byt v stávke s Chandlerom (Matthew Perry) a Joeym. Tvorcovia si pre nich pripravili sériu otázok, ktoré riešili rôzne ďalšie veci zo sitkomu samotného. Ako režisér špeciálu Ben Winston v rozhovore pre The Hollywood Reporter priznal, tento kvíz nakrúcali na druhý deň stretnutia (z celkových 2 dní), počas ktorých nakrúcanie prebiehalo. Aj z kvízu však bolo niekoľko zábavných otázok vystrihnutých, čo je taktiež veľká škoda.

Ako vzniklo úvodné intro sitkomu

Aj režisér v rozhovore pre THR prezradil, že množstvo vecí sa mu do takmer 2 hodín hotového materiálu nepodarilo dostať. Jednou z tých, ktoré najviac ľutuje, je rozprávanie trojice tvorcov o tom, ako vzniklo ikonické intro Priateľov.

Marta Kauffman, Kevin Bright a David Crane v ňom vysvetlili, ako stanica NBC takmer nedala Priateľom zelenú, pokiaľ do prvých 10 minút nedajú niečo, čo ich zaujme. Rozhodli sa tak nakrútiť ikonické intro vo fontáne, ktoré v úplne prvom zostrihu pilotnej časti sitkomu namiesto legendárnej skladby I’ll Be There For You od skupiny The Rembrandts znelo piesňou Shiny Happy People od R.E.M.. To sa vedeniu stanice HBO zapáčilo a Priatelia dostali zelenú, pieseň ale museli zmeniť. Za ktorú ju vymenili, už iste viete.

Legendárny tanec Monicy a Rossa

Režisér pôvodne chcel do Reunion epizódy vtesnať aj legendárny tanec Monicy a Rossa zo šiestej série. Ten dvojica predviedla počas silvestrovskej tancovačky v televízii. Režisér, samozrejme, predstaviteľov oslovil, no ani Courteney Cox a ani David Schwimmer sa na to necítili. K opätovnému tancu tak nedošlo.

Pred pár dňami sa ale na sociálnych sieťach predsa len objavilo video, v ktorom herečka stvárňujúca Monicu tento tanec opäť raz predviedla. Nie však so svojím seriálovým bratom, ale s dobrým priateľom, hudobníkom a spevákom Edom Sheeranom.

Pre porovnanie pridávame aj pôvodnú scénu.

Dočkáme sa režisérskeho zostrihu?

Množstvo vystrihnutého materiálu fanúšikov naprieč celým svetom prekvapuje. Na mieste je tak otázka, či sa niekedy dočkáme bonusového materiálu aj oficiálne. Ben Winston však nemá dobré správy.

„Všetko, čo som do toho chcel dať, som tam dal. Má to 1 hodinu a 45 minút, čo znamená dĺžku až-až. Áno, internetom kolujú nejaké teórie, že sa tam nezmestilo všetko, ale toto je ozajstný Winston zostrih. Nikto mi nehovoril a nežiadal ma o to, aby som niečo odstránil. Všetci boli šťastní a spokojní s týmto zostrihom a umožnili mi vydať film, aký som chcel vyrobiť,“ uviedol v rozhovore.