Putin vo veľkom prejave o stave krajiny po prvýkrát použil slovo vojna: Rusko sa ju snažilo zastaviť, začal ju Západ, tvrdí

Rusko robilo všetko pre to, aby vyriešilo situáciu na Donbase na východe Ukrajiny mierovou cestou. Vyhlásil to v utorok v príhovore o stave krajiny ruský prezident Vladimir Putin a zároveň obvinil Západ z hrania „špinavej hry“ s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a televízie Sky News.

Podľa šéfa Kremľa bolo vlani vo februári „všetko pripravené na“ odvetné kroky Ukrajiny na Donbase. „To všetko bolo v rozpore s dokumentami, ktorá prijala Bezpečnostná rada OSN“.

„Rád by som zopakoval – vojnu začali oni a my sme použili silu, aby sme ju zastavili,“ vyhlásil Putin, pričom vôbec prvýkrát použil slovo vojna v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu, všíma si Sky News.

Západ v roku 2014 podporil na Ukrajine „protištátny prevrat“

Podľa Putina Západ v roku 2014 podporil na Ukrajine „protištátny prevrat“. Ukrajinci sa tak stali „rukojemníkmi svojich západných pánov“, ktorí Ukrajinu okupujú politicky, ekonomicky a vojensky. „Tento režim neslúži národným záujmom. Slúži záujmom zahraničných mocností“, povedal.

„Zodpovednosť za podnecovanie ukrajinského konfliktu, za eskaláciu a za nárast počtu obetí leží celá na pleciach Západu a samozrejme kyjevského režimu. Na súčasnom ukrajinskom režime, pre ktorý je ukrajinský národ cudzí,“ vyhlásil Putin.

Dodal, že Západ sa snaží spraviť z miestneho konfliktu globálny. „Budeme reagovať náležitým spôsobom. Hovoríme o existencii našej krajiny,“ vyhlásil.

Rusko bolo podľa Putina otvorené k dialógu so Západom o rovnoprávnom systéme bezpečnosti, no dostávalo len „nepravdivé odpovede“.

Putin sa v prezidentskej funkcii prihovoril Federálnemu zhromaždeniu v utorok už 18. krát. Predtým to bolo v apríli 2021. Vlani príhovor o stave krajiny nepredniesol, čo Kremeľ odôvodnil „dynamikou udalostí“ vlaňajšieho roku, píše agentúra DPA.

V utorok sa v Poľsku očakáva príhovor amerického prezidenta Joe Biden, v ktorom dá jasne najavo, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu, kým bude treba, cituje hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho agentúra AFP. Biden odcestoval do Poľska po pondelkovej vopred neohlásenej návšteve Kyjeva.