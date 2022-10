Putin oslavuje 70 rokov: Dostal traktor aj pyramídu z melónov. Z Washingtonu ani Bruselu sa gratulácií nedočkal

Západom neuznaný bieloruský vodca Alexandr Lukašenko venoval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi k jeho piatkovým 70. narodeninám darčekový certifikát na traktor bieloruskej výroby. Ide o ručne zmontovaný traktor so sejačkou.

V Petrohrade – niekdajšom Leningrade, kde sa Putin narodil a kde sa v piatok konalo jeho stretnutie s lídrami bývalých sovietskych republík združených v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ), – Lukašenko pred novinármi vyhlásil, že darovaný traktor by sa mohol použiť na zasiatie pšenice, aby „Európa nehladovala a nekradla obilie na Ukrajine, ale vozila ho do chudobných krajín“.

Osobitý darček daroval Putinovi aj jeho kolega z Tadžikistanu Emomali Rachmon – do Petrohradu dal priviezť desiatky melónov, z ktorých neďaleko Konstantinovského paláca postavili pyramídu.

