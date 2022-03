Psy skutočne liečia. Nová štúdia ukazuje, že ich prítomnosť znižuje bolesť už po 10 minútach

Psy majú v našich životoch pevné miesto. Sú to nielen domáci miláčikovia, ale aj nenahraditeľní pomocníci. Dlhodobo napríklad v niektorých krajinách navštevujú pacientov v nemocniciach, kde im pomáhajú na chvíľu zabudnúť na trápenie. Najnovšia štúdia však ukázala, že ich prítomnosť pomáha zmierňovať bolesť.

Bolesť sa zmiernila už po 10 minútach

Vedeli ste, že pes môže byť nielen najlepším priateľom, ale tak trochu aj lekárom? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Plos ONE, stačí stráviť so psom len 10 minút na to, aby sa u pacientov čakajúcich na pohotovosti zmiernila bolesť. Navyše, ako píše portál CNN, prítomnosť psa dodáva pacientom kúsok optimizmu v náročných časoch.

Domáci miláčikovia sú teda nesmierne dôležití pre našu psychickú, ale aj fyzickú pohodu. Motivujú nás ráno skôr vstať a vyjsť s nimi na prechádzku, pomáhajú nám udržiavať si istú dennú rutinu a puto, ktoré si s nimi vytvoríme, je neoceniteľné. Do štúdie sa zapojilo viac ako 200 ľudí čakajúcich na pohotovosti. Odborníci ich požiadali, aby ohodnotili mieru pociťovanej bolesti na škále od 1 do 10 (10 je najvyššia miera pociťovanej bolesti).

Ľudí následne rozdelili do dvoch skupín. Jedna z nich mohla stráviť 10 minút s terapeutickým psom. Následne mali pacienti opäť ohodnotiť pociťovanú bolesť. Výsledky hovorili jasne. Ľudia, ktorí mohli stráviť chvíľku so psom, pociťovali menej bolesti. Výsledky štúdie sú naozaj sľubné, je však potrebné vykonať ďalšie výskumy. Odborníkom totiž nie je celkom jasné, ako je možné, že majú terapeutické psy na ľudí taký pozitívny vplyv.

Aj bez slov vedia, čo od nich potrebujeme

Lepšie pochopenie toho, ako psy môžu pomôcť, povedie k ich začleneniu do zdravotnej starostlivosti. Práve prostredie pohotovosti môže totiž stav pacienta neraz zhoršovať. Jasné osvetlenie, strach a dlhé čakanie totiž nikomu príliš neprospievajú. Mnohí majú obavy z toho, že prítomnosť psa v nemocničnom prostredí predstavuje hygienické riziko. V súčasnosti však už existujú spôsoby, ako zabezpečiť, aby návšteva štvornohého miláčika prebehla bezpečne.

Na to, ako bolesť pociťujeme a vnímame, vplýva množstvo faktorov, vrátane úzkosti. Neraz musia pacienti čeliť aj pocitu, že lekár nemá dostatok času venovať sa im alebo ich obavy neberie vážne. Pri zvieratách však takéto obavy vôbec mať nemusíme. Je teda pochopiteľné, že nám prinášajú radosť a v ich prítomnosti sa cítime o niečo lepšie. Neraz sa zdá, akoby pes jednoducho bez slov pochopil, čo od neho človek práve potrebuje.