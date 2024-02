Prvýkrát sa podarilo na Zem poslať energiu zo satelitu vo vesmíre. Môže to znamenať revolúciu, akú chcel už Tesla

Už od júna minulého roka vo vesmíre prebieha vzrušujúci experiment. Pomocou solárnych panelov na satelite sa vytvára energia a tá je potom prenášaná na Zem. Po niekoľkých mesiacoch funkčnosti experimentu vedci zverejnili prvé výsledky.

Ako informuje portál IFL Science, zariadenie označované ako MAPLE dokazuje, že prenos energie z vesmíru na Zem je možný. Je to prvýkrát, čo bola energia prenášaná z obežnej dráhy a môže to byť prvý krok (alebo skôr krôčik) k vzniku solárnej elektrárne vo vesmíre.

Projekt započal pred rokom a už v marci 2023 bolo zariadenie schopné preniesť energiu v hodnote asi 100 miliwattov. Samotný test realizovaný trikrát po dobu 8 mesiacov vyslal však iba hodnotu 1 miliwatt energie. Zistenia vedci uverejnili v predtlačovej verzii na portáli ArXiv, avšak neprešli recenzovaním.

Napájanie domácností aj miest postihnutých katastrofou

Myšlienkou je vytvoriť modulárnu konšteláciu vesmírnej lode veľkú asi kilometer, ktorá by mala na sebe satelity a tie by rozvinuli solárne panely na jednej strane a mikrovlnné vysielače na strane druhej. Takto by bolo možné napájať elektrinou až 10-tisíc domácností.

Keďže MAPLE dokáže vyžarovať energiu akýmkoľvek smerom, energia by sa mohla posielať aj na vzdialené či nedostupné miesta, kde nie je vytvorená prenosová infraštruktúra, či na rôzne miesta v prípade núdze. Je to teda niečo podobné, o čom uvažoval a neúspešne sa snažil vytvoriť aj slávny vynálezca Nikola Tesla.

Výhodou je, že na prijatie energie na Zemi nebude potrebná žiadna infraštruktúra na už ďalší prenos. Energia by sa tak dala jednoducho posielať aj na miesta zasiahnuté vojnou, či po prírodnej katastrofe.

Samozrejme, celá technológia je momentálne v plienkach a jednotlivé komponenty je potrebné zlepšovať a navyšovať objemy posielanej energie. Aj tak nám to dáva víziu do budúcnosti, ktorá by mohla zmeniť úplný pohľad na to, ako sa s energiou v súčasnosti pracuje.