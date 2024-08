Bude to poriadny šok pre farmárov aj divákov. Hospodár prehovoril o novej sérii Farmy, toto tu ešte nebolo

Len nedávno sme vám v článku vysvetlili, že šestnásta séria Farmy bude výnimočná tým, že sa pravidlá vrátia k začiatkom tejto šou a najdôležitejšia bude tvrdá práca. Súťažiaci budú navyše vždy rozdelení na dva tímy a zatiaľ čo jeden si bude žiť ako v bavlnke, druhý môže na luxus zabudnúť.

Najnovšie, ako zverejnila Markíza, sa k novej sérii vyjadril aj hospodár Martin. Ten je už neodmysliteľnou súčasťou tejto šou a účinkovať v nej bude už pätnástykrát. Presne preto vie, ako by to malo na Farme fungovať a na nových farmárov bude prísny. Na ich príchod sa pritom musel podrobne pripraviť a zabezpečiť, aby bolo všetko v poriadku so zvieratami aj plánmi na stavbu budov, na ktorých budú pracovať farmári.

Toto tu ešte nebolo

Nielen farmári, ale aj hospodár má s Farmou plné ruky práce. S prípravami začal ešte pred natáčaním a počas neho na neho pripadla ako inak kontrolná funkcia. Farmárov má totiž vždy pod drobnohľadom a ani teraz to nebude inak. Niečo sa však predsa len zmení a hospodár Martin prezradil, čo bude v šiestej sérii novinkou, ktorú nezažili žiadni predošlí farmári.

„Ešte stále vymýšľam objekty, ktoré budú farmári budovať. Ešte stále na tom pracujem. Chystám zvieratká. Aj pre tie potrebujem ešte nejaké veci porobiť, presťahovať ich. Ešte je toho dosť, čo sa týka Farmy,“ prezradil o svojich povinnostiach pred začiatkom nakrúcania. Zároveň tiež bude musieť vyznačiť ťažbu, teda označiť stromy v okolí.

„Budú ich čakať prvé zvieratá, samozrejme, a jedno veľké prekvapenie,“ povedal Hospodár a dodal: „Môžem prezradiť to, že farmári zažijú hneď prvú noc to, čo tí pred nimi nikdy nezažili.“

Hospodár zároveň prezradil, že zatiaľ čo príbytky zvierat sa nejako veľmi meniť nebudú a budú to klasické stavby, ktoré už diváci mali možnosť vidieť, farmárov predsa len čaká výzva. „Budú stavať niečo, čo ešte, opäť nikdy, na žiadnej Farme nebolo,“ vysvetlil Martin.

Heslom novej Farmy je „Tajná misia“, ktorú budú vykonávať bývalí farmári, ktorí prišli o výhru súťažiť znova. Túto novú výzvu pritom privítal aj hospodár Martin a povedal: „Celkovo sa nám z toho stane ešte väčšia súťaž. A na to sa ja veľmi teším.“