Prvé sekundy po atentáte na premiéra: Ochranka Roberta Fica okamžite evakuovala, polícia zneškodnila strelca

Premiér Robert Fico mal byť podľa doteraz známych informácií viackrát postrelený. Video z prvých sekúnd po atentáte ukazuje. ako ochranka premiéra evakuuje do kolóny áut. Polícia zatiaľ zadržala strelca. Na mieste sa nachádzajú aj svedkovia streľby.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024