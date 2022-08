Prvá epizóda bola plná brutálnych scén, diváci po nej onemeli. Seriál House of the Dragon láme rekordy

Tvorcovia seriálu House of the Dragon sa rozhodli, že na to pôjdu drsne a divákov hodia rovno do pomyselnej hlbokej vody. Prvá epizóda lámala rekordy v sledovanosti, pre mnohých divákov bolo jej sledovanie doslova trýznením.

ČLÁNOK MÔŽE PREZRÁDZAŤ DÔLEŽITÉ MOMENTY Z DEJA

Seriál House of the Dragon začal poriadne drastickou prvou epizódou. Je plná smrti, sexu, ale aj grafických scén vyobrazujúcich ťažký pôrod či kastráciu, píše portál LAD Bible. Aj samotní diváci priznali, že sa na to vôbec nepozeralo ľahko, mnohí dokonca ostali v slzách.

V absolútnom šoku ostali diváci po tom, čo skupina princa Daemona (Matt Smith) mečmi sekala penisy mužov a zanechávala za sebou krvavý masaker. To, že s Daemonom sa neradno zahrávať, potvrdil aj barbarský rytiersky turnaj. Koňovi svojho súpera totiž kopijou podrazil nohy, čím zviera, ale aj jazdca poslal k zemi.

Tu krviprelievanie ani zďaleka nekončí, kráľovná Aemma (Sian Brooke) totiž neprežije ani prvú epizódu. Lekár jej manželovi, kráľovi Viserysovi (Paddy Considine), musí oznámiť, že kráľovná zomrie a ak niečo ihneď neurobí, neprežije ani dieťa. Urobil preto neľahké rozhodnutie a lekárovi dovolil, aby dieťa vyrezal z kráľovninej maternice, zatiaľ čo bola ešte stále nažive.

Seriál plný brutálnych krvavých scén

Prvý diel je naozaj brutálny, keďže napokon sa ukáže, že kráľ musel vystrojiť dvojitý pohreb, zomrel totiž aj jeho novorodený syn. Reakcie divákov na seba nenechali dlho čakať. Mnohí priznali, že to bola poriadna dávka drámy a po dopozeraní seriálu sa nezmohli ani na slovo. Iní na Twitteri komentovali, že scéna, v ktorej kráľovná rodila, ich traumatizovala viac, ako celý seriál Game of Thrones.



Zdá sa, že ani ďalšie epizódy nebudú o nič menej drastické. Dej 10-dielnej série je zasadený do obdobia 200 rokov predtým, ako sa odohrával dej Game of Thrones a vyobrazuje najkrvavejšiu vojnu Siedmich kráľovstiev.

Prvá epizóda lámala rekordy

Zdá sa, že nie práve najpopulárnejšie finále série Game of Thrones divákov neodradilo, ba práve naopak. Prvý diel seriálu House of the Dragon sa stal tou najsledovanejšou premiérou v dejinách HBO. Ako informuje LAD Bible, len v Amerike si prvý diel pozrelo 10 miliónov ľudí. Na porovnanie, prvá epizóda Game of Thrones v čase premiéry prilákala „len“ 2,2 milióna divákov.

Podľa Entertainment Weekly sa podobnej popularite teší nová séria aj v Európe či dokonca v Afrike. Samozrejme, podobne ako Game of Thrones, ani House of the Dragon nie je nič pre slabšie povahy.