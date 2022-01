Novinky aj pokračovania úspešných trhákov: 10 najočakávanejších seriálov roku 2022 z Netflixu a HBO GO

Do nášho zoznamu sme zaradili viaceré dobre známe seriály, ktorých pokračovaní sa dočkáme, ale aj novinky, ktoré prinesú skutočné príbehy či dávku humoru. Ak patríte medzi seriálových maniakov, tieto dátumy si poznačte do svojich kalendárov.

Pri seriáloch z dielne HBO v niektorých prípadoch uvádzame HBO GO, inde zas HBO Max. Dôvod je prostý- ako informoval portál Živé.sk , už v druhej polovici februára 2022 by mala streamovaciu platformu HBO GO nahradiť HBO Max, preto sa ich pomenovanie v našom článku líši.

Euphoria – 2. séria

Premiéra: 9. január

Kde ho nájdem: HBO GO

Čo sa týka seriálovej tvorby, tento rok začína veľmi sľubne, a preto náš zoznam otvárame očakávanou druhou sériou projektu Euphoria. Podľa traileru sa dá očakávať, že z nás Zendaya spoločne s Hunter Schafer znova vyžmýkajú všetky emócie. Okrem toho sľubuje už tradične výborný soundtrack, množstvo dramatických chvíľ a ešte temnejšiu atmosféru. Herecké obsadenie je zárukou kvality a my sa už nevieme dočkať.

Ozark – 4. séria

Premiéra: 21. január

Kde ho nájdem: Netflix

Január prinesie aj ďalšie očakávané pokračovanie skvelého seriálu. Ozark sa vo svojej štvrtej sérii vracia k spletitému príbehu finančného poradcu, ktorý sa zaplietol s tými nesprávnymi ľuďmi a aby ochránil seba a svoju rodinu, musí vyprať pol miliardy dolárov. V malom mestečku sa rozhodne vytvoriť svoj vlastný biznis. Ako sme už za tri série zistili, nie je to vôbec jednoduché a v mnohých prípadoch sa dostáva do nebezpečných situácií, z ktorých zdanlivo nevedie cesta von. Ak ste tento seriálový počin prehliadli a máte radi originálne krimi, tak vám ho odporúčame.

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window

Premiéra: 28. január

Kde ho nájdem: Netflix

Mysteriózny komediálny seriál s herečkou Kristen Bell v hlavnej úlohe prinesie príbeh Anny, ktorej sa zapáči sused žijúci oproti. V istom momente sa však stane svedkom jeho vraždy. Ale naozaj? Keďže svoje problémy rada utápa v liekoch, ktoré zapíja alkoholom, nič nie je isté. Ani to, či je jej sused mŕtvy alebo to bolo iba výplodom jej fantázie.

Rod draka / House of the Dragon

Kde ho nájdem: HBO Max

Fanúšikovia Game of Thrones už nedočkavo čakajú prequel z tohto sveta, ktorý sa bude sústrediť na rod Targaryenov. Aj tento ikonický seriál bude vychádzať z knižnej predlohy Georgea R. R. Martina a je zasadený do obdobia 200 rokov pred udalosťami Game of Thrones. Či sa mu podarí pritiahnuť divákov k obrazovkám tak ako v roku 2011 a prinesie podobnú kvalitu, budeme pozorne sledovať. Presný dátum premiéry zatiaľ nie je stanovený.

Neskutočná Anna / Inventing Anna

Premiéra: 19. február

Kde ho nájdem: Netflix

Ak milujete drámy vychádzajúce zo skutočných udalostí, tu si s najväčšou pravdepodobnosťou prídete na svoje. Dráma Neskutočná Anna vychádza z reálneho príbehu Anny Sorkin, ktorá na internete vystupovala pod pseudonymom Anna Delvey. Je vyrozprávaná z pohľadu novinárky, ktorá je na stope legendy Instagramu. Anna sa pod falošným menom vydávala za bohatú nemeckú dedičku, aby sa presadila. V roku 2017 sa jej meno začalo spájať s bankovým podvodom, vďaka čomu vyplávala na povrch jej skutočná totožnosť.

Bridgerton – 2. séria

Premiéra: 25. marec

Kde ho nájdem: Netflix

Koncom roka 2020 vyvolal ošiaľ seriál Bridgerton, ktorý síce diváci nehodnotili najkladnejšie, no zažil mimoriadny úspech a poprepisoval nejaké tie rebríčky sledovanosti Netflixu, takže ho môžeme vyhodnotiť ako úspešný. Podobne to urobil aj streamovací gigant, a preto sa už v marci môžeme tešiť na jeho druhú sériu. Či prinesie podobe kontroverzné erotické scény a bude sa sústreďovať na tento akt z pohľadu ženy, v čom bola jeho prvá séria dôležitá, sa teda dozvieme už čoskoro.

Stranger Things – 4. séria

Premiéra: leto

Kde ho nájdem: Netflix

V tomto zozname nesmie chýbať 4. séria Stranger Things, na ktorú fanúšikovia čakajú už od uvedenia tej tretej v roku 2019. Očakáva sa, že prinesie odpovede na viacero otázok, ktoré nám vŕtajú hlavou. Krátky teaser uverejnený na oficiálnom YouTube kanáli Stranger Things sľubuje, že by sme sa pokračovania mali dočkať počas leta. Podľa ukážok zo štvrtej série, ktoré boli zatiaľ uverejnené, to vyzerá, že pôjde o poriadne letné dobrodružstvo, takže sa tematicky bude výborne hodiť k tomuto obdobiu.

The Last of Us

Kde ho nájdem: HBO

Ak vám názov tohto seriálu znie povedome a náhodou ste to ešte nezachytili, vychádza z herného hitu The Last of Us, ktorý má na konte viacero ocenení. Oproti príbehu hry seriál prinesie niekoľko zmien z jednoduchého dôvodu – musel sa upravovať kvôli dĺžke. Tak či patríte medzi jej hráčov alebo nie, prinesie niečo nové. Odohráva sa vo svete, ktorý sužuje zombie apokalypsa, ktorá vypukla v dôsledku parazitickej huby. Po dlhých rokoch strachu svitá konečne nádej v možnom objavení spôsobu, akým sa stať voči nej imúnnym.

Letuška / The Flight Attendant – 2. séria

Kde ho nájdem: HBO GO

Ďalším obľúbeným seriálom, ktorého návrat sa očakáva na tento rok, je Letuška, v hlavnej úlohe so sympatickou Kaley Cuoco. Prvá séria priniesla okrem mimoriadne chytľavého soundtracku príbeh letušky, ktorá sa po jednej prepitej noci prebúdza na hoteli s mŕtvym mužom. Nie je si istá ničím, dokonca ani tým, či ho zabila ona alebo nie. Rozhodne sa teda zistiť, čo sa stalo.

Koruna / The Crown – 5. séria

Premiéra: november

Kde ho nájdem: Netflix

Seriál Koruna, alebo ak chcete The Crown, vám určite nemusíme bližšie predstavovať. Tento rok sa vráti už vo svojej piatej sérii. Najprv sa hovorilo, že už bude finálnou, Netflix však neskôr tieto tvrdenia vyvrátil. Niet sa čomu čudovať, stále si drží svoju vysokú úroveň a aj sledovanosť. Premiéra 5. série je očakávaná až pred koncom roka niekedy v novembri.