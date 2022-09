Vo štvrtok 8. septembra obehla svet správa, že kráľovná Alžbeta II. je v zlom zdravotnom stave. O pár hodín neskôr vyšla oficiálna správa o smrti panovníčky, ktorá zarmútila milióny ľudí. Našli sa však aj takí, ktorých táto informácia doslova potešila. Jednou z nich bola aj profesorka aplikovanej lingvistiky z Pittsburghu.

Kráľovná Alžbeta II. bola panovníčkou Spojeného kráľovstva a štátov Commonwealthu, ktorá vydržala na tróne rekordných 70 rokov. Minulý štvrtok sa objavili správy o tom, že zdravotný stav 96-ročnej vládkyne sa zhoršil a do škótskeho sídla kráľovskej rodiny sa stiahla aj celá jej najbližšia rodina.

Podvečer rovnakého dňa bolo oficiálne potvrdené, že kráľovná zomrela. Keďže išlo o najdlhšie vládnucu panovníčku, správa zasiahla všetkých ľudí na planéte bez rozdielu generácií. Množili sa smutné odkazy, sústrasť vyjadrovali aj ďalší svetoví politici a osobnosti, no našla sa aj druhá strana mince.

Profesorka z pittsburghskej Carnegie Mellon University, Uju Anya, počas množenia správ o zhoršenom stave Alžbety II. napísala na Twitter: „Počula som, že hlavná panovníčka zlodejského, znásilňujúceho a genocídneho impéria konečne umiera. Nech je jej bolesť neznesiteľná,“ znelo v statuse, ktorý platforma Twitter vymazala pre násilný a nemiestny obsah.

Vlna reakcií, ktorá po tomto statuse nasledovala, bola nezadržateľná. Na jednej strane bola Anya terčom vyhrážania sa a kritiky, k čomu sa pridal dokonca aj zakladateľ Amazonu Jeff Bezos. Ten prezdieľal dnes už vymazaný Tweet profesorky a napísal: „Toto je niekto, kto údajne pracuje na tom, aby bol tento svet lepší? To si teda nemyslím,“ dodal miliardár.

Nezadržateľná lingvistka poslala Bezosovi odkaz, ktorý sa tiež neniesol v príliš pozitívnej emócii. „Nech si na teba všetci, ktorým si ty a tvoja nemilosrdná chamtivosť v tomto svete ublížili, spomínajú rovnako dobre, ako ja na svojich kolonizátorov,“ znelo v odpovedi.

Na druhej strane, Uju Anya sa za ostatný týždeň, možno nečakane, dočkala aj obrovskej podpory a slávy. Jej účet na Twitteri narástol z vtedajších približne 70-tisíc sledovateľov na dnešných 188-tisíc fanúšikov. Bola totiž jedna z mála, kto sa nebál smerom k úmrtiu Alžbety II. vyjadriť odlišný názor ako väčšina.

Keďže jej Twitter zmazal pôvodný status, Anya sa rozhodla potvrdiť svoje myšlienky ešte raz. Stále aktívne vyjadrenie znie: „Ak niekto očakáva, že vyjadrím niečo iné ako pohŕdanie panovníčkou, ktorá dohliadala na nadvládu, ktorá sponzorovala genocídu, ktorá zmasakrovala a vysídlila polovicu mojej rodiny a tí, ktorí sú dnes nažive, sa stále snažia prekonať následky tohto zločinu, môžete naďalej len snívať.“

If anyone expects me to express anything but disdain for the monarch who supervised a government that sponsored the genocide that massacred and displaced half my family and the consequences of which those alive today are still trying to overcome, you can keep wishing upon a star.

