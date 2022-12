Priznanie hviezdy seriálu Wednesday: Jenna Ortega sa kvôli natáčaniu musela vzdať vegánstva

Herci niekedy musia ísť nad rámec svojho remesla a mnohé obetovať. Keby sa herečka Jenna Ortega nevzdala vegánstva, pravdepodobne by nezvládla nakrúcanie úspešného seriálu na Netflixe.

Hviezda seriálu Wednesday priznala, že keď sa zúčastnila natáčania v Rumunsku, vegánstvo muselo ísť na vedľajšiu koľaj, informuje LADbible.

Tvrdí, že sa týmto spôsobom stravovala naozaj dlho. Jedlo v Rumunsku však bolo podľa nej „veľmi odlišné,“ musela s tým zo dňa na deň prestať.

Pestacariánstvo

Ortega údajne nespĺňala svoje nutričné požiadavky, tak začala opäť jesť ryby. „Takže momentálne som pescatarián,“ vysvetlila.

Video, v ktorom na YouTube odhalila časť zo zákulisia natáčania, a zároveň svojho súkromia, má veľký počet zhliadnutí. Taktiež podnietilo veľkú diskusiu o vegánstve.

Reakcie fanúšikov

„Dalo by sa to aj bez rýb, ale je to najjednoduchší spôsob, ako prijímať potrebné živiny. Som rád, že je v poriadku,“ vyjadril sa fanúšik herečky a seriálu.

Diváčka z Rumunska vysvetlila, že ju táto informácia neprekvapila. V krajine je mäso veľmi rozšírené. Snažiť sa byť vegánom je tam veľmi náročné.

B12

Ako uvádza Healthline, existuje množstvo živín, ktoré ľudia nemôžu získať z rastlín, a preto je pre vegánov a vegetariánov vhodné uistiť sa, že všetky dôležité živiny telo prijme iným spôsobom. Niektorým môže pomôcť užívanie vitamínov ako B12.

Napriek tomu, že sa Ortega vegánstva nateraz vzdala, počet ľudí, ktorí prijímajú rastlinnú stravu len rastie. The Vou uvádza, že na Zemi žije 14 percent vegánov alebo vegetariánov.