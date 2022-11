Priväzujú sa k tyčiam, útočia na umenie a narušili F1: Kto sú Just Stop Oil, ktorých financuje vnučka ropného magnáta?

Priväzujú sa k futbalovým bránkam, snažia sa poškodiť najvzácnejšie umelecké diela, lepia sa k stenám, či blokujú frekventované cestné úseky. Aktivisti pod názvom Just Stop Oil (Stačí zastaviť ropu) za ostatných takmer 10 mesiacov zorganizovali mnoho akcií, ktorými chcú dať najavo svoju nespokojnosť s fosílnymi palivami.

V článku sa dozviete aj: kto ich založil a čo presne chcú dosiahnuť;

ako poškodili Kráľa Karola III. či Vincenta van Gogha;

podľa čoho si vyberajú ciele;

aké tresty im nevadí podstúpiť.

Len za posledných pár týždňov zaplavili médiá správy o tom, ako sa aktivisti v známych múzeách pokúsili poškodiť ešte známejšie obrazy. Okrem toho poškodili aj viaceré budovy, v ktorých sa predávajú luxusné automobily, respektíve v nich sídlia rôzne inštitúcie. Všetky tieto akcie vedú k jednej organizácii, ktorá nesie názov Just Stop Oil.

Hnutie vzniklo len vo februári 2022 v Anglicku a veľmi rýchlo si získalo podporu stoviek oddaných ľudí, ktorí bojujú za jeden cieľ – presvedčiť vládu Spojeného kráľovstva, aby nevydávala žiadne nové licencie na výskum, výrobu a vývoj ropného priemyslu a všeobecne fosílnych palív na území Spojeného kráľovstva. Podľa BBC má tamojšia vláda v pláne do roku 2025 potvrdiť až 100 licencií, čomu chcú aktivisti zabrániť.

Svoje činy a ciele odôvodňujú tým, že koniec fosílnych palív je úplne prvým krokom k zabezpečeniu ľudského prežitia. „Už teraz máme viac ropy a plynu, ako si môžeme dovoliť spáliť. Začnime s úplným ukončením našej závislosti od fosílnych palív: presadzovaním obnoviteľných zdrojov energie a znížením dopytu po energii; izoláciou Británie a prehodnotením toho, ako cestujeme; a tým, že nikto nezostane pozadu a hlas každého bude vypočutý,“ píše sa na ich oficiálnej webstránke.

Začalo to na odovzdávaní filmových cien

Krátko po založení tejto iniciatívy začali členovia tejto skupiny preukazovať svoj nesúhlas s fosílnou politikou, pričom na to išli pomerne zvláštnymi spôsobmi. Jeden z prvých medializovaných prípadov z dielne Just Stop Oil sa udial na prestížnom odovzdávaní filmových cien BAFTA (British Academy Film Awards), píše The Guardian.

Pokračovali na futbalovom zápase

Vyčíňanie a snaha o upozornenie na ich aktivity pokračovala nielen na kultúrnych, ale aj športových podujatiach. Konkrétne na futbalových zápasoch najvyššej anglickej ligy, kde stúpenci nelegálne vtrhli počas stretnutia na ihrisko a priviazali sa k bránovej tyči.

Keďže Premier League je najsledovanejšou futbalovom ligou na svete, momenty z konca marca 2022 rýchlo obehli svet. Počas jedného víkendu mali v pláne narušiť štyri ligové zápasy, no v troch prípadoch ich stevardi spacifikovali ešte skôr, kým stihli vtrhnúť na hraciu plochu, informuje LBC.

Za cieľ si zvolili aj obchvat, kráľa, Van Gogha či Aston Martin

Ako je možné poznamenať, Just Stop Oil si za svoje ciele vyberajú primárne veľmi známe miesta, ktoré navštevuje množstvo ľudí, prípadne ide o populárne podujatie alebo miesto, ktoré má v spoločnosti významné postavenie. A prečo tieto miesta? Je to jednoduché: chcú, aby ich aktivity bolo čo najviac vidieť.

Po tom, čo od februára narušili odovzdávanie cien BAFTA, futbalové zápasy Premier League či letnú Veľkú cenu Británie vo Formule 1, sa od konca júla presunuli viac do kultúry a automobilového priemyslu. Ich cieľmi sa stali múzeá, galérie, luxusné showroomy, kde sa predávajú drahé autá, či dokonca budovy britskej tajnej služby.

Jesenná „vlna“ protestov, ktoré zväčša obsahujú výrazný zásah do bežného života verejnosti, sa začala 14. októbra, kedy dvaja členovia Just Stop Oil vyliali na slávny obraz Vincenta van Gogha, Slnečnice, paradajkovú omáčku a následne sa prilepili rukami k stene. Dielo z roku 1888 sa však nijak nepoškodilo, keďže tieto vzácne maľby sú chránené tenkým sklom.

O dva dni na to sa udiala ďalšia ich „akcia“. Tentokrát farbou postriekali celý exteriér predajne značky Aston Martin, pričom pri tomto britskom výrobcovi luxusných automobilov neskončili. Novú „fasádu“ dostalo od aktivistov aj Ferrari.

Just Stop Oil rieši fosílne palivá a ťažbu nerastných surovín v Spojenom kráľovstve, čo, samozrejme, neobchádza ani kráľovskú rodinu. Podporovatelia tejto skupiny tak neváhali rozotrieť čokoládový koláč na tvár figuríny Kráľa Karola III. v londýnskom Múzeu voskových figurín Madame Tussauds, čo pobúrilo nielen značný počet návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

Ich najnovší počin sa udial len na začiatku prebiehajúceho týždňa. V pondelok 7. novembra 2022 totiž zablokovali cestný obchvat Londýna minimálne na šiestich miestach. Protestujúci sa vyškriabali na nosné konštrukcie vedúce ponad cestu, čím donútili policajtov zastaviť dopravu. Ide o jednu z najdôležitejších a najrušnejších ciest v celom Spojenom kráľovstve, píšu na ich webstránke.

Kto za nimi stojí a čo si o nich myslí ministerka vnútra

Vznik myšlienky o skupine aktivistov, ktorá by naozaj okázalým spôsobom vyjadrovala svoj nesúhlas, sa datuje do roku 2019. BBC prišlo s informáciou, že väčšina financií Just Stop Oil pochádza z americkej siete Climate Emergency Fund, založenej na financovanie klimatického aktivizmu. Tento fond je zase financovaný ženou menom Aileen Getty, americkou filantropkou a aktivistkou, ktorej starý otec bol, paradoxne, ropný magnát J Paul Getty.

Just Stop Oil prilákal svojimi činmi, ničením a narušovaním poriadku a zákona množstvo oddaných podporovateľov, ktorí sa nemajú problém dať zatknúť, či odviezť do väzenia, kde zväčša strávia „len“ pár hodín. Nielen za to sa im ušla dávka kritiky aj od britskej ministerky vnútra.

Suella Braverman vyhlásila, že predstaví prísnejšiu legislatívu, ktorá by aktivistom z podobných environmentálnych zoskupení zabránila v protestoch. Nové nariadenia by polícii umožnili zakázať podobné protesty v predstihu, a tak jednoduchšie chrániť „dôležité tovary, služby a infraštruktúru“. Bravermanová vo vyhlásení uviedla, že takéto protesty nie sú ani slobodou prejavu, ani ľudským právom. Označila ich za vandalizmus a dodala, že sa to musí skončiť, uvádza Evening Standard.

Naši priaznivci sa budú vracať, odkazuje vedenia hnutia

Pridal sa aj tajomník ministerstva financií Grant Shapps, ktorý blokovanie ciest opísal ako totálne poburujúce. Kritici sa ďalej sťažujú, že Just Stop Oil aktívne narúša životy ľudí, ničí cudzie majetky a ich prívrženci dokonca útočia na policajných strážnikov s nožmi.

Zainteresované úrady tak začali konať, keďže tento štýl aktivizmu sa značne vymyká podstate a ukazuje sa ako čiastočná anarchia, čo by mohol byť pre spoločnosť problém. Zatiaľ to však vyzerá, že Just Stop Oil neplánujú prestať, o čom svedčí aj jeden z ich posledných príspevkov. „Naši priaznivci sa budú vracať – dnes, zajtra a nasledujúci deň – a ďalší deň potom – a každý deň, kým nebude splnená naša požiadavka: žiadna nová ropa a plyn v Spojenom kráľovstve!“