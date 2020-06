Najbohatšiemu Američanovi uniesli vnuka. Odmietal zaplatiť výkupné, poštou mu poslali jeho ucho

Asi nie je nikto na Zemi, kto by si neprial, aby jeho rodičia či starí rodičia boli miliardári. Mať takéto rodinné zázemie znie ako rozprávka. Avšak, aj toto môže mať svoje tienisté stránky. Napríklad by vás mohol niekto uniesť a potom za vás požadovať astronomické výkupné. A keď by navyše bol váš bohatý príbuzný chorobný lakomec, situácia by bola o to vážnejšia. Toto presne sa stalo Johnovi Paulovi Gettymu III.

Impérium Getty

Jean Paul Getty, často známy aj ako len J. Paul Getty, bol americký mecenáš a zakladateľ ropnej spoločnosti Getty Oil Company. Obchodmi s ropou zarobil neskutočný majetok a v roku 1957 bol podľa časopisu Fortune najbohatším žijúcim Američanom s majetkom v odhadovanej hodnote 1,2 miliardy dolárov, čo je v súčasnosti približne 7,5 miliardy dolárov. Po jeho smrti malo v roku 1976 jeho impérium hodnotu 6 miliárd dolárov, čo je v súčasnosti asi 21 miliárd.

Na Slovensku jeho meno nie je až také známe, no možno poznáte mediálnu spoločnosť Getty Images, založenú jedným z jeho vnukov, či známe J. Paul Getty Museum v Los Angeles.

Neskutočný lakomec

Mnohí ľudia by si mohli myslieť, že človek s takým majetkom musel žiť hýrivým spôsobom života a o svoje výdavky sa veľmi nestaral. Opak bol ale pravdou. J. Paul Getty, okrem toho, že bol extrémne bohatý, bol aj extrémne lakomý.

Svojej piatej manželke nadával, že utráca veľa peňazí na liečbu ich nevyliečiteľne chorého syna, pričom už vtedy bol multimilionár. Vo svojom sídle si dokonca nechal nainštalovať telefónnu búdku a ak si chcel niekto od neho zavolať, poslal ho do nej.

Opakovane používal obálky či gumičky a listy písal na druhú stranu už použitých stránok papiera. Raz dokonca pozval priateľov na výstavu psov, no museli čakať až do začatia a až potom ísť dnu, lebo cena lístkov sa po začatí znížila na polovicu.

Jeho lakomstvo sa ale nakoniec najviac ukázalo vtedy, keď mu talianska mafia uniesla vnuka.

John Paul Getty III.

J. Paul Getty bol až päťkrát ženatý a mal 5 synov so štyrmi manželkami. So svojou štvrtou manželkou mal syna Johna Paula Gettyho mladšieho. Ten neskôr viedol pobočku rodinného podniku v Ríme, kam sa presťahoval so svojou manželkou a synom Johnom Paulom Gettym III.

Syn známeho magnáta však upadol do nemilosti. So svojou druhou manželkou sa totiž počas ich ciest v Thajsku stali závislými na heroíne a viedli štýl života v znamení hippies. To sa jeho otcovi, samozrejme, nepáčilo a chcel, aby syn podstúpil liečenie. Mal tiež opletačky s políciou a držaním drog a tak radšej z Talianska odišiel do Spojených štátov, no svojho syna Johna Paula Gettyho III. tam nechal.

John Paul Getty III. viedol v Taliansku bohémsky život. Mal iba 16 rokov, no už navštevoval nočné kluby, žil v squatoch a zúčastňoval sa ľavicových demonštrácií.

Napriek tomu mal ale talent a na živobytie si zarábal výrobou šperkov či maľoval obrazy a karikatúry, ktoré predával a tiež vystupoval v niekoľkých filmoch ako komparz. Taliansky pánsky časopis mu tiež zaplatil 1 000 dolárov za to, aby sa nechal nafotiť nahý na jeho obálku.

Únos

Aj 10. júla 1973, stále vo veku 16 rokov, sa Getty III. ponevieral po nočných uliciach Ríma. Keď bol na Piazza Farnese, o tretej ráno ho uniesla kalábrijská mafia ‚Ndrangheta. Zaviazali mu oči a previezli ho do jaskyne v Kalábrii. Tam ho držali a požadovali výkupné.

Rodina Gettyovcov to však najprv pokladala za spiknutie mladého tínedžera, ktorý si chcel takto zabezpečiť peniaze na svoj život. Aj jeho priateľka uviedla, že Getty III. sa pohrával s myšlienkou nechať sa uniesť a tak si zarobiť na úkor svojej rodiny. Z toho ale napokon ustúpil, pretože obaja si dokázali získať peniaze na živobytie aj inak.

Únoscovia zaslali rodine list, v ktorom žiadali 17 miliónov dolárov (v dnešnej dobe takmer 100 miliónov dolárov) za jeho prepustenie. Jeho otec preto požiadal svojho bohatého otca, aby mu pomohol vykúpiť syna. J. Paul Getty ale odvetil, že má ešte 13 vnúčat a ak by zaplatil, okamžite by sa aj tie stali terčom únoscov.

Odrezané ucho prišlo poštou

Mafiáni preto poslali ďalšiu žiadosť, avšak talianski poštári boli vtedy v štrajku a jej doručenie sa oneskorilo. Únoscovia začali strácať trpezlivosť. Gettymu III. zobrali rádio, zabili mu vtáčika, ktorého mal ako domáceho miláčika a začali ho strašiť tak, že s ním hrali ruskú ruletu.

Ako mesiace ubiehali, trpezlivosť im došla a rozhodli sa pritvrdiť. Gettymu III. odrezali ucho a prameň vlasov, ktoré poslali s ďalšou žiadosťou o výkupné. V liste bolo napísané: „Toto je Paulovo ucho. Ak sa rodina domnieva, že je to stále vtip, do desiatich dní dorazí jeho druhé ucho. Inými slovami, pošleme vám ho po častiach.“ Zároveň výšku výkupného znížili na sumu 3,2 milióna dolárov.

Po odrezaní ucha sa jeho zdravotný stav začal rapídne zhoršovať. Rana sa mu zapálila a takisto dostal v studenej jaskyni zápal pľúc. Únoscovia sa zľakli, a preto mu začali dávať veľké dávky penicilínu, ale rozvinula sa u neho alergia na antibiotikum. Takisto do neho liali veľké množstvo alkoholu, aby mu nebola zima a aby otupili jeho bolesť.

Našli ho na pumpe

Keď prišlo poštou odrezané ucho a hlavne zníženie výkupného, to konečne obmäkčilo aj starého otca. Súhlasil, že zaplatí najviac 2,2 milióna dolárov, čo bola maximálna suma, ktorú by si mohol v takom prípade odpočítať z daní. Zvyšnú sumu bol ochotný požičať svojmu synovi Johnovi Paulovi Gettymu mladšiemu, aby tak získal plnú výšku výkupného. Ani to však nebolo zadarmo a požadoval od svojho syna úrok vo výške 4 %.

Krátko po tom, ako únoscovia dostali výkupné, objavili 15. decembra 1973 Gettyho III. na čerpacej stanici v talianskej provincii Potenza v zúboženom stave. Identifikovať ho dokázala až jeho mama. Síce v hroznom stave, ale nažive sa tak po piatich mesiacov v zajatí dostal konečne na slobodu.

Na naliehanie svojej matky zavolal svojmu starému otcovi, aby sa mu poďakoval. J. Paul Getty ale odmietol prijať telefón a iba vnukovi zaprial veľa šťastia.

Neskôr bolo zadržaných 9 únoscov z ‚Ndranghety a z nich boli dvaja vzatí do väzby. Ostatných, vrátane vysokopostavených členov organizácie, prepustili pre nedostatok dôkazov. Väčšina zo zaplateného výkupného sa nikdy nenašla.

Smutný koniec

Getty III. sa nikdy z únosu poriadne nespamätal. Po pár mesiacoch od únosu sa oženil, avšak trpel alkoholizmom a závislosťou od drog. Síce hral ešte v niekoľkých filmoch a dokonca sa jedného času stretával aj s Andym Warholom, ktorému bol aj modelom, stále ale duševne chradol.

V roku 1981 vypil alkoholický koktejl obohatený o válium a metadon, ktorý mu spôsobil zlyhanie pečene a mozgovú príhodu. Následne ochrnul, čiastočne oslepol a nedokázal rozprávať. Síce sa mu po niekoľkých rokoch stav trochu zlepšil, ostal do konca života ťažko postihnutý.

5. februára 2011 napokon vo veku 54 rokov zomrel. Ak si myslíte, že aspoň ostal zabezpečený, nie je to tak. Opäť sa ukázala „žičlivosť“ starého otca. Svojho vnuka, na ktorého stave sa svojou lakomosťou a otálaním zaplatiť výkupné podpísal aj on, vo svojom závete vydedil.