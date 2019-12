Prituhne a prídu mrazy, teploty môžu v noci poklesnúť aj k -15 °C

Pred nami je ochladenie, ktoré prinesie mrazivé počasie, no sneh sa zatiaľ ukáže len na severe nášho územia. Nižšie polohy si budú musieť počkať až do roku 2020.

Po upršanom a nadpriemerne teplom počasí sa začína na našom území ochladzovať. Od severu k nám totiž začína prúdiť studený vzduch po okraji rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa rozťahuje naprieč celou Škandináviou.

Tento prílev chladného vzduchu prinesie na naše územie mrazivé počasie, ktoré na sever územia prinesie aj celodenné mrazy. V najteplejších oblastiach Slovenska vystúpia teploty do +2 až +3 °C. V noci však bude ešte chladnejšie a v dolinách a v kotlinách môžu teploty poklesnúť aj k -15 °C.

Chladné počasie však na našom území zotrvá len do konca roka. Na prelome rokov sa totiž začne opäť citeľnejšie otepľovať.

Teploty by mali postupne atakovať hranicu až +10 °C a zmiernia sa aj nočné mrazy. Mrznúť by malo len v severných regiónoch Slovenska.

Snehové zrážky dorazia v nasledujúcich dňoch len na sever nášho územia. Nížiny sa tak zatiaľ nedočkajú, nakoľko sa na začiatku nového roka oteplí, tak sa neočakáva, že by snehové zrážky mali do nižších polôh nášho územia doraziť skôr ako do Troch kráľov.