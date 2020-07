Pripútaní na vozíky utečú do nevestinca za stratou panictva. Do kín prichádza komédia inšpirovaná skutočným príbehom

Film, ktorý vás pohladí na duši – tak opisujú novú komédiu s názvom Nedotknutí zahraniční recenzenti. Nebýva zvykom, že podobné humorne ladené snímky inšpiruje skutočný život. V tomto prípade to tak je. V novinke, ktorá prichádza do našich kín, spoznáme trojicu hendikepovaných mužov. Tí sa rozhodli podniknúť neľahkú cestu za vlastnou slobodou, ktorá začína stratou panictva.

Scotty, Matt a Mo sú traja priatelia. Dvaja sú pripútaní na invalidné vozíky, tretí je zrakovo postihnutý. Spoločne sa rozhodnú utiecť od svojich prehnane starostlivých rodičov do Montrealu, kde sa nachádza unikátny nevestinec. Do toho sa ale bežní ľudia nedostanú – určený je totiž pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Cieľ cesty je jasný – prísť o panictvo a stať sa nezávislými.

Na bláznivý road trip sa s nimi vydáva aj šoférka a opatrovateľka Sam, ktorá im, nič netušiac, pomáha na úteku od znepokojených rodičov.

Komédia inšpirovaná skutočným príbehom

Nebýva skalným pravidlom, že filmy s nálepkou „inšpirované skutočným príbehom“ majú komediálny charakter. Hollywood v tomto prípade akoby najradšej čerpal z dramatických príbehov či nadprirodzených námetov. V prípade Nedotknutých (Come As You Are) však ide o výnimku, ktorá navyše nebola sfilmovaná len raz.

Príbeh troch mladíkov je inšpirovaný životom Američana Asta Philpota žijúceho vo Veľkej Británii, ktorý trpí artrogrypózou, chorobou postihujúcou pohybové schopnosti. Hendikepovaný muž sa pred rokmi počas dovolenky v Španielsku dopočul o legálnom nevestinci s bezbariérovým prístupom, ktorý ponúka klientom sexuálne služby ľuďom s telesným postihnutím. Philpot miesto navštívil a stratil tam panictvo. Neskôr sa rozhodol zorganizovať výlet s podobným cieľom a panictva pomohol zbaviť ďalších dvoch mladíkov.

Toto všetko bolo inšpiráciou pre vznik dokumentárneho filmu televíznej stanice BBC, ktorý zožal nemalý úspech. Na základe neho v roku 2011 vznikla celovečerná komediálna dráma Hasta la vista! v belgickej produkcii, ktorá rovnako ako dokument oslávila nemalý úspech. O 9 rokov neskôr vznikla komédia americkej produkcie s názvom Nedotknutí (Come As You Are), ktorá teraz prichádza aj do slovenských kín.

Vo filme sa nájde každý divák

Aj keď sa to môže z prvotných anotácií či traileru zdať, snímka na výrobu jednoduchá nebola. Ako prezradil sám režisér Richard Wong, už po prvom prečítaní scenára vedel, že ide o ambiciózny námet, ku ktorému bude potrebné pristupovať s patričnou citlivosťou.

„Čokoľvek s takými veľkými ambíciami je zložité. Hodnota, ktorú scenár prináša, bola neoceniteľná a verím, že to vidieť aj na plátne,“ hovorí Wong o svojom poslednom režisérskom počine.

„Všetci sme už videli road trip filmy. Taktiež som stovky prečítal. A vždy tu budú filmy o chalanoch, čo si chcú vrznúť. Bolo mi však jasné, že je to len chytrý obal filmu Nedotknutí. Mal u mňa úplne inú odozvu. Je to cesta outsiderov a vydedencov a vedel som sa s tým stotožniť na veľmi hlbokej, osobnej úrovni – myslím si, že každý si tam niečo nájde,“ hovorí o pocitoch, ktoré nová komédia v divákoch vyvolá jej režisér.

„Postihnutia Scottyho, Matta a Moa sú fyzické, ale všetci ich s nimi prežívame vďaka našej vlastnej verzii, či už fyzickej, alebo duševnej či dokonca situačnej. Každý máme svoje prekážky a ich oduševnenie okúsiť život, zahodiť prekážky, bolo pre mňa inšpiráciou. Posolstvo, ktoré vysiela ich cesta, prekračuje schopnosti rasu i postavenie. Ide o skúsenosti ľudí. A navyše je to zábavné,“ hovorí o filme Wong. Ten počas príprav filmu intenzívne nespolupracoval len s Philpotom, ale aj s komunitou ľudí s postihnutím. Tí mu pomohli lepšie pochopiť ich každodenný život i trápenie.

„Chcel som zostať v realite. Chcel som, aby to všetko pôsobilo reálne. Postavy sú skutočné. A pocity, ktoré k nim prechovávam, sú reálne,“ vysvetľuje Wong.

V slovenských kinách s oneskorením

Komediálna dráma Nedotknutí mala v USA premiéru ešte vo februári tohto roka. K slovenským divákom prichádza s oneskorením kvôli koronavírusovým opatreniam, ktoré miestne kinosály na viac ako tri mesiace celkom zatvorili.

V hlavných úlohách uvidíme Granta Rosenmeyera (The Royal Tenenbaums, Money Monster), Haydena Szetoa (What Do We Do In Shadows, The Edge of Seventeen) či Raviho Patela (Transformers, Wonder Woman 1984).

Snímku môžete vidieť v slovenských kinách od 23. júla vďaka distribučnej spoločnosti Continental film.

