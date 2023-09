Prípad Maddie McCann sa mohol škaredo zvrtnúť: Podozrivý Brueckner vyskúšal jednu vec, ktorá mohla vyšetrovanie prekaziť

Hlavnému podozrivému v prípade zmiznutia Maddie McCannovej Christianovi B. sa nepodarilo dosiahnuť, aby vyšetrovatelia jeho prípad odložili. Jeho právnici dúfali, že sa im podarí oddialiť súdny proces a získať čas tým, že dosiahnu presunutie vyšetrovania do iného regiónu.

Súd žiadosť zamietol

Zdá sa, že Christian Brueckner je ochotný urobiť všetko pre to, aby sa prípad Maddie McCann nepodarilo dotiahnuť do konca. Ako píše The Sun, jeho právnici dúfali, že sa im podarí získať viac času. Súd však žiadosť o odobratie spisu prokurátorom v Braunschweigu zamietol.

Znamená to, že vyšetrovatelia môžu pokračovať v snahe postaviť 46-ročného odsúdeného pedofila a násilníka pred súd. Rozhodnutie presunúť vyšetrovanie pod inú jurisdikciu mohlo mať za následok to, že prípad by sa vrátil o niekoľko rokov dozadu a súdny proces by sa opäť predĺžil. Vyšetrovateľ Hans-Christian Wolters sa pre denník The Sun vyjadril, že všetkým sa veľmi uľavilo, že sa tak nestalo.

Hrozilo, že prídu o výpoveď kľúčového svedka

Rozhodnutie súdu v tejto veci padlo po 6 mesiacoch sporov. Vyšetrovatelia sa vzhľadom na plynúci čas obávali aj toho, že Helge Busching, jeden z kľúčových svedkov, sa rozhodne stiahnuť svoje svedectvo. Bruecknerovi právnici sa napokon s rozhodnutím súdu zmierili a rozhodli sa ho akceptovať.

Teraz musí krajský súd podľa Woltersa rozhodnúť, či miera podozrenia, ktorú majú voči Christianovi B., je dostatočná na to, aby sa konal súdny proces. Ak áno, musí stanoviť termín pojednávania.

Madeleine bola na dovolenke so svojou rodinou, keď v roku 2007 zmizla z ich apartmánu v portugalskom letovisku Praia Da Luz. Prokurátori v Braunschweigu sú presvedčení, že B. trojročné dievčatko uniesol a zavraždil.