Princ Harry šokoval úprimnosťou o svojom návrate do kráľovskej rodiny: Stačilo pár slov, ktoré odhalili jeho úmysly

Televízny moderátor položil vojvodovi zo Sussexu zaujímavú otázku. Ten ani na chvíľu nezaváhal a úprimne, bez zbytočných slov, vyšiel s pravdou von. Už je to šesť rokov, čo princ Harry a Meghan Markle oznámili, že opúšťajú kráľovský život. Za ten čas si dvojica vytvorila nový domov v Kalifornii. Čo sa týka ich rozhodnutia, zdá sa, že to pár ani trochu neľutuje a ostáva verný svojmu životu, ktorý sa nechystá zmeniť.

Princ Harry mnohých prekvapil svojou otvorenou niekoľkoslovnou odpoveďou na otázku televízneho moderátora šou Good Morning America Michaela Strahana. Aj keď má pár za sebou náročnejšie obdobie, ku ktorému prispeli, okrem iného, Harryho memoáre Spare odhaľujúce zaujímavé informácie o kráľovskej rodine, vyzerá to tak, že ani zďaleka nemá v pláne vrátiť sa, ako naznačil Daily Mirror.

„Nie, nemyslím si, že to niekedy bude možné,“ odpovedal Harry na otázku moderátora. „Aj keby došlo k dohode medzi mnou a mojou rodinou, je tu tretia strana, ktorá urobí všetko preto, aby sa uistila, že to nebude možné. Nezastaví nás v tom, aby sme sa vrátili, no návrat urobí neúnosným,“ pokračoval princ.

Nemal do toho zatiahnuť Kate

Zdá sa, že ten pocit je vzájomný. Princ William vraj dal veľmi jasne najavo, že jeho mladší brat nie je v kráľovskej rodine vítaný. Harry a Meghan sa pri mnohých príležitostiach proti jeho rodine ohradili, počnúc rozhovorom s Oprah Winfrey v roku 2021, po ktorom nasledovali dokumenty Harry a Meghan na Netflixe v roku 2022. Potom prišla kniha Spare – údajne posledný klinec do rakvy niekdajšieho blízkeho vzťahu Williama a Harryho. Budúceho kráľa nahnevali najmä Harryho výroky o princeznej Kate.

Ingrid Seward, šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine, poznamenala: „Harryho rozhodnutie, zatiahnuť Kate do tohto príbehu, bolo zbytočné aj zraňujúce. Vždy bola stelesnením milosti pod tlakom a vykresľuje to z nej niečo, čím nie je.“

„Viem, že bol William veľmi nahnevaný, že Harry do toho vtiahol Kate. Snažila sa, aby medzi bratmi nastal mier. To, že bola Kate zatiahnutá do tejto špinavej ságy, ju rozrušilo a určite Williama rozzúrilo,“ pridala sa kráľovská expertka Katie Nicholl.

Kráľovská rodina by nebola nadšená