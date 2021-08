Primátor Vallo odsúdil posprejovanie budov v Bratislave. Mesto chce grafiti s LGBT+ tematikou odstrániť

Mesto Bratislava odsudzuje posprejovanie viacerých budov v historickom centre hlavného mesta. Na sociálnej sieti to napísal bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že z mestských objektov magistrát zabezpečí odstránenie grafitov.

“Takýto druh vandalizmu odsudzuje mesto jednak z pohľadu ničenia majetku a pamiatok mesta, jednak z pohľadu tolerancie,” vyhlásil Vallo.

Páchateľ zatiaľ nie je známy

V historickom centre Bratislavy doposiaľ neznámy páchateľ posprejoval viaceré budovy červenými nápismi, ako “trans is beauty”, “queer power”, “god is trans” či “queer revolution is coming”. Posprejovaná bola fasáda budovy na Klobúčnickej ulici, Starej radnice na Hlavnom námestí v Bratislave či bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí.

Červené nápisy sa objavili najmä na cirkevných budovách. Bratislavská arcidiecéza eviduje posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci.

V prípade preukázania viny pred súdom hrozí doposiaľ neznámemu páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Mestská polícia Bratislava uviedla, že v danej lokalite sa nachádza mestský kamerový systém a v súčasnosti analyzuje zábery, ktoré môžu pomôcť zadržať páchateľa.