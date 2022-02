Prieskumy: Smer je už najsilnejšou stranou, nasledujú Hlas a SaS. Do parlamentu by prešla aj Republika a KDH

Najsilnejšou stranou je podľa prieskumu spoločnosti Median SK Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 15,6 percenta opýtaných.

Kotlebovci stále mimo parlament

Na druhom mieste je Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 13,5 percenta, rovnaké percento získala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Na treťom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko (PS), ktoré by volilo 10,6 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa ešte dostalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 9,5 percentami, hnutie Sme rodina s 5,7 percentami, Hnutie Republika s 5,6 percentami a Kresťanskodemokratické hnutie s piatimi percentami.

Pod prahom päťpercentného kvóra na vstup do Národnej rady SR (NR SR) by ostali Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko s 4,1 percentami, Aliancia s 3,4 percentami, Slovenská národná strana s 3,1 percentami. Pod tri percentá sa dostala strana Za ľudí (2,5 percenta), Spolu – občianska demokracia (1,6 percenta) a Dobrá voľba (1,6 percenta.

Podľa prieskumu disponuje najväčším volebným potenciálom strana SaS, nasleduje Smer-SD a Hlas-SD a Progresívne Slovensko. „Strana Smer-SD disponuje spomedzi jednotlivých strán zároveň najväčším volebným jadrom. Pomerne veľkým volebným jadrom disponuje aj strana Hlas-SD, nasledovaná stranami SaS a OĽaNO,“ uvádza prieskum.

Viac ako polovica opýtaných Slovákov nechce obrannú dohodu s USA

Spomedzi jednotlivých skúmaných medzinárodných organizácií deklarujú obyvatelia Slovenskej republiky v najväčšej miere dôveru Vyšehradskej štvorke (V4). Nasledujú Európska únia, OSN a NATO. Dôveru NATO deklarujú častejšie muži, výrazne častejšie mladší vo veku 18 až 29 rokov, obyvatelia Bratislavského a Trnavského kraja, a obyvatelia najväčších slovenských miest.

Čo sa týka obrannej spolupráce s USA, viac ako polovica obyvateľov SR (52 percent) deklaruje, že by sa s USA spolupracovať nemalo. „Častejšie ide o ženy, starších vo veku 60 až 69 rokov, obyvateľov Nitrianskeho a Žilinského kraja, nezaočkovaných alebo voličov strán Republika, ĽSNS a Smer-SD,“ uvádza prieskum. Viac ako tretina opýtaných (36 percent) si myslí, že podobná spolupráca by mala existovať.

Prítomnosť vojsk USA na území SR by prekážala viac ako 64 percentám obyvateľov krajiny. Ďalších takmer 30 percent deklaruje, že by im prítomnosť vojsk neprekážala. „Prítomnosť vojsk by neprekážala častejšie mužom, najmladším vo veku 18 až 29 rokov, obyvateľom Bratislavského a Trnavského kraja alebo tým, ktorí deklarujú voľbu strán Progresívne Slovensko a OĽaNO,“ konštatuje Median SK.

Viac ako polovica opýtaných (54 percent) deklaruje, že Slovensko by nemalo uzavrieť dohodu s USA o spolupráci v oblasti obrany. Tento názor deklarujú častejšie ľudia vo veku 30 až 69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním alebo obyvatelia Nitrianskeho a Žilinského kraja. Takmer tretina obyvateľov (32 percent) naopak deklaruje, že SR by mala s USA uzavrieť takúto dohodu. V tomto prípade ide častejšie o najmladších vo veku 18 až 29 rokov, obyvateľov Bratislavského kraja alebo voličov PS, OĽaNO a SaS.

Prieskum sa na vzorke 1 006 respondentov uskutočnili od štvrtka 27. januára do utorka 1. februára.