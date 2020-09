Prieskum ukázal, že najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy

Najmenej dôveryhodnou inštitúciou na Slovensku sú súdy. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) od 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov.

V spojitosti so súdnictvom si 61 percent oslovených „vybaví” pojem korupcia, pre 11 percent respondentov je to pojem nefunkčnosť a pre deväť percent nedôvera. Slovo rovnoprávnosť si so súdmi spojilo päť percent ľudí. Zvyšných 14 percent ponúklo buď inú odpoveď, nevedelo odpovedať alebo si v spojitosti so súdnictvom „nevybavilo” žiadny pojem. Informovali o tom Správy RTVS na sociálnej sieti.

„Respondenti nedeklarujú vo svojich odpovediach v spojitosti so súdmi a súdnictvom takmer žiadnu pozitívnu asociáciu,“ uviedla RTVS. Približne 20 percent respondentov dôveruje sudcom, že pri riešení jednotlivých prípadov konajú spravodlivo, nestranne a dodržujú všetky predpisy a nariadenia. Naopak, nedôveru im vyslovilo 74 percent opýtaných.