Polícia navrhuje, aby bola krádež zvieraťa trestným činom

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom. Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to zahrňovala.

Posunulo ju ministerstvu vnútra a Národnej rade SR. Na tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ odboru envirokriminality Prezídia Policajného zboru SR Mário Kern v reakcii na medializované informácie o zabíjaní psov v rómskych osadách.

Ide o zefektívnenie práce polície

“Tak, ako je trestným činom pokiaľ niekto odcudzí plodiny z poľnohospodárskych pozemkov, drevo z lesa alebo ryby z rybníka, akákoľvek krádež živého zvieraťa by bola trestným činom,” povedal Kern. Pripomína, že polícia nevykonáva kontrolu zvierat vo veterinárnej oblasti.

Ak občania nahlásia, že sa im nepáči, ako je pes chovaný, vec prejde na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR. Veterinár udalosť preverí, a ak zistí, že je to za hranicou bežného priestupku, privolá políciu. “Pokiaľ sa vhodným spôsobom nastaví práca polície a ŠVPS SR sme schopní aj na neštandardných miestach vykonať presadzovanie práva vhodnými prostriedkami bez problémov,” podotkol Kern.

Vo veci týrania zvierat by sa mali vzdelávať policajti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ŠVPS SR. Policajný zbor pripravuje aj organizačné zmeny, ktoré majú posilniť kvalitu práce policajtov na úseku ochrany zvierat. Trestný čin týrania zvierat by mali ľudia podľa Kerna nahlasovať na telefónnom čísle polície 158.

Týranie zvierat je celospoločenský problém

Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák hovorí, že týranie psov nie je problémom rómskych osád, ale ide o celospoločenský problém. Navrhuje, aby sa v rómskych osadách zriadila pozícia environmentalistu, ktorý by dbal o vzťah zviera a človek, ochranu životného prostredia a o odpadky.

Aktuálne sa o sprísnení trestov za týranie zvierat a zanedbanie ich starostlivosti rokuje na schôdzi parlamentu. Poslanci novelu trestného zákona posunuli do druhého čítania. Trestná sadzba by sa mala sprísniť z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Koaliční poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.