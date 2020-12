Prieskum: Sulík je nad Matovičom, na 1. mieste je strana Hlas. Sme rodina aj ĽSNS si pohoršili

Ako by dopadli voľby, keby sa konali v decembri? Oproti poslednému prieskumu z októbra sa čísla výrazne zmenili a to najmä pri stranách SaS, ĽSNS aj Sme rodina.

Ako informujú Hospodárske noviny, nový prieskum AKO jasne ukázal, že Richard Sulík sa dotiahol na Igora Matoviča a strana SaS predbehla OĽaNO o dva percentuálne body.

Voľby by vyhrala strana Hlas na čele s Petrom Pellegrinim s 22,8 percentami. Nasleduje strana SaS s 16,2 percentami a na treťom mieste je strana OĽaNO s 14,2 percentami. Oproti poslednému prieskumu z októbra si pohoršili strany Sme Rodina na čele s Borisom Kollárom, kde sa zrejme do prieskumu už preniesli aj posledné kauzy. Rovnako si pohoršila aj strana ĽSNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 17. do 19. decembra na vzorke 1000 respondentov.

Na ďalších miestach by sa tak umiestnili strana Smer – sociálna demokracia (9 %), Progresívne Slovensko (6,5 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (5,7 %) a hnutie Sme rodina (5,7 %). Pred bránami parlamentu by skončilo so ziskom 4,7 percenta Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), koaličná strana Za ľudí (4,7 %), Vlasť (2,5 %) či Slovenská národná strana (1,6 %).

Voliť by nešlo 17,6 percenta respondentov, 1,6 percenta nechcelo odpovedať a 17,3 percenta ľudí nevedelo povedať, koho by išli voliť.