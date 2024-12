Prichádza studený front, tu môže napadnúť až 15 cm snehu. Čaká nás posledný stabilný deň, budú Vianoce biele?

V sobotu 21. decembra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele snehové prehánky, najmä na severe. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 stupňov Celzia, na severe bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -5 stupňov Celzia.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h), miestami, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor. K večeru postupne zoslabne vietor aj inde. Nad pásmom lesa bude spočiatku prudký až búrlivý vietor. Spadne približne do 0,5 milimetra zrážok / poprašok.

Posledný stabilný deň

Blíži sa k nám studený front, vtiahne k nám chladnejší vzduch a postará sa aj o ďalšie zrážky, a to už v nedeľu od rána. V pondelok nás dokonca má ovlyvniť jadranská tlaková níž, priniesť so sebou môže výraznejšiu snehovú nádielku, informuje iMeteo. Sobota tak bude podľa portálu o počasí posledným stabilným dňom.

V nedeľu treba rátať so snehovými zrážkami, no s výnimkou západného Slovenska. Výraznejšia vlna sneženia má však doraziť zrejme deň pred Vianocami, v pondelok 23. decembra. No pravdepodobne zavíta najmä do východnej časti krajiny. Ako píše iMeteo, podľa vývoja to vyzerá, že by Vianoce mohli byť niekde aj biele.

15 cm snehu na východe Slovenska?

Podľa portálu najviac snehu v nedeľu napadne do večera na severozápade v Trenčianskom a v Žilinskom kraji, a to do 10 cm. Na východe len do 2 cm.

V pondelok ale jadranská tlaková níž môže so sebou priniesť sneženie do východnej časti Slovenska, kde by do rána Štedrého dňa mohlo napadnúť až 15 cm snehu.