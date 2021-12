Pribudlo viac ako 9000 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 91 ľudí. Omikron je už v 21 európskych štátoch

Na Slovensku v utorok (7.12.) pribudlo 9 425 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 26 081 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 748 969 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 18, v nemocniciach je 3479 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 15 095, pribudlo 91 obetí.

Správu budeme aktualizovať

Omikron zatiaľ potvrdili v 21 európskych štátoch

Do konca tohto týždňa 1 z 10 ľudí v európskom regióne bude mať už za sebou alebo bude práve prekonávať ochorenie COVID-19, potvrdené laboratórnym testom. V utorok to uviedol šéf európskeho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Počet nových prípadov nákazy a úmrtí sa za posledné dva mesiace viac ako zdvojnásobil, povedal Kluge na online tlačovej konferencii. “Úmrtnosť by bola bez očkovania oveľa horšia,” dodal regionálny riaditeľ WHO.

K pondelku bolo celkovo v 21 štátoch európskeho regiónu zaznamenaných 432 potvrdených infekcií variantom omikron, informoval Kluge. “Omikron je tu, prípadov pribúda a sme právom znepokojení a opatrní,” dodal.

Súčasným problémom je delta variant koronavírusu, ktorý naďalej prevláda, oznámil Kluge. “Dnes však napredujeme v boji proti delte a tak zajtra vyhráme nad omikronom,” dodal. “Je potrebné stabilizovať pandémiu – to znamená nielen jeden variant v jedno obdobie, ale všetky varianty naraz,” vyhlásil šéf WHO pre európsky región.

Vyzval na zvýšenie percenta zaočkovanosti, na podávanie posilňujúcich dávok vakcín, na lepšie nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch a na vetranie miestností. Kluge zároveň povedal, že povinné očkovanie by malo byť až úplne poslednou možnosťou, keď sa už vyčerpajú všetky uskutočniteľné spôsoby na zlepšenie miery zaočkovanosti.