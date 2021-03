Pribudlo 95 úmrtí, PCR testy odhalili 1 855 nakazených. Už vieme, kedy na Slovensko dorazí vakcína Johnson&Johnson

Na Slovensku v utorok (30.3) pribudlo 1 855 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 407 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 361 185 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 553 104 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 189 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 994 ľudí. Na JIS je 278 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 356 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 351 940 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 9 719. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 698 451.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 855 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 297 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 16,26 % z 11 407 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,87 % z 149 312 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (406), nasledujú Prešovský kraj (374), Trenčiansky (272), Košický (229), Trnavský (182), Banskobystrický (167), Nitriansky (125) a Bratislavský (100). Je medzi nimi 879 mužov a 976 žien. Celkový počet nakazených mužov je 172 187 a žien 188 998.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 698 451, za predchádzajúci deň pribudlo 16 119 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 259 983 ľudí, za uplynulý deň pribudlo 2 864 zaočkovaných. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 95 prípadov. Celkový počet úmrtí “na Covid” je 9 719 a celkový počet úmrtí “s Covidom” je 1 813.

Prvé dávky vakcíny Johnson&Johnson by mali prísť 19. apríla

Prvých 9600 vakcín od spoločnosti Johnson&Johnson by malo prísť na Slovensko 19. apríla. Ďalších 16 800 dávok jednorazovej vakcíny by malo prísť 26. apríla. Na utorkovej tlačovej konferencii k aktuálnej pandemickej situácii v súvislosti s novým koronavírusom to povedala štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková.

Vysvetlila, že túto vakcínu chcú použiť cielene tam, kde je efektívne prísť zaočkovať osobu jedenkrát s ohľadom na jej zdravotný stav a imobilitu. Zhodnotila, že v oblasti vakcinácie badať pozitívny trend. “Máme čoraz vyššie dodávky vakcín, čoraz vyššie očkovacie kapacity a čoraz viac zaočkovaných ľudí na týždennej báze,” povedala.

Do konca apríla by malo byť na Slovensko privezených 347 790 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ďalej 70 800 vakcín od Moderny a 320 000 vakcín od spoločnosti AstraZeneca, z toho 120 000 by malo prísť tento týždeň. Zvýšiť by sa mala aj kapacita veľkokapacitných očkovacích centier na 60 000 dávok týždenne. Okolo Veľkej noci sa očakáva, že by malo byť zaočkovaných milión ľudí. Na Slovensku bolo doposiaľ prvou dávkou zaočkovaných 12,5 percenta obyvateľstva, druhou dávkou 4,7 percenta obyvateľstva.

Doplnila tiež, že výsledky testov týkajúce sa vakcíny Sputnik V by mohli byť známe už v stredu (31.3.), následne o ďalšom postupe bude informovať rezort zdravotníctva. Očakáva však, že na Slovensko prídu v najbližšom čase ďalšie dávky tejto vakcíny. Prvá dávka podľa jej slov bola vyrobená koncom februára, expiráciu má šesť mesiacov.

MZ SR pracuje aj na tom, aby mohli byť rýchlejšie zaočkovaní aj chronickí pacienti mladší ako 50 rokov. Ježíková tiež povedala, že druhou dávkou vakcíny sa očkuje na 28. deň po podaní prvej dávky v prípade Pfizeru a Moderny. Konzílium odborníkov bude podľa nej rozhodovať aj o tom, či sa prípadne očkovanie druhou dávkou neposunie na neskorší termín.