Pribudlo 69 úmrtí a 3 045 nových prípadov. Situácia v nemocniciach je kritická a môže sa ešte zhoršovať

Na Slovensku v stredu (16.12) pribudlo 3 045 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 921 testov. Celkovo tak evidujeme 142 133 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 1 153 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 102 737 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 355 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 149 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 131 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 147 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 261 501 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 378.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 3 045 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 454 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 20,41 % z 14 921 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 6,78 % z 50 948 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji (466), nasleduje Trenčiansky kraj (461), Košický (455), Banskobystrický (379), Nitriansky (357), Žilinský (333), Trnavský (312) a Bratislavský (282). Je medzi nimi 1 435 mužov a 1 610 žien.

Situácia v nemocniciach je vážna

Situácia v nemocniciach je vážna a stále sa zhoršuje. V Novom Meste nad Váhom začína tento týždeň fungovať prvá nemocnica výlučne pre pacientov s ochorením COVID-19. Pomôže v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v najvyťaženejšom Trenčianskom kraji. Pre pacientov s novým koronavírusom je v nemocnici k dispozícii 60 lôžok.

Zlepšenie nenastalo ani v ostatných nemocniciach na Slovensku. Pacienti pribúdajú, očakáva sa, že v najbližších dňoch sa bude situácia zhoršovať. Kritický bod by mohol nastať pri 2 500 pacientoch v nemocniciach, kedy by už kapacity boli maximálne naplnené a ovplyvniť by to mohlo aj bežnú zdravotnú starostlivosť. Vláda aj preto včera schválila skorší lockdown, ktorý sa začne už v sobotu.

Na RÚVZ pracuje na trasovaní kontaktov už 820 osôb

Počet osôb pracujúcich na trasovaní kontaktov od začiatku decembra stúpol na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) na 820 osôb. Z nich bolo 166 epidemiológov a 339 bolo z iných odborných sekcií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

“K trasovaniu kontaktov pristupujú RÚVZ s maximálnym nasadením. Ak sa situácia v niektorom z regiónov významne zhorší a v danom momentne nepostačujú na dôsledné trasovanie kontaktov ani posilnené personálne kapacity, je stanovený systém trojíc regionálnych úradov, ktoré si v prípade potreby navzájom pomáhajú,” povedala.

Doplnila, že stúpol aj počet dohodárov, ktorých je 104, a vojakov, ktorých je 174. Zvyšní pracovníci boli podľa jej slov v inom pracovnom pomere (absolventská prax), respektíve boli dobrovoľníci.