Pribudlo 52 úmrtí, PCR testy odhalili 1 654 nakazených. Do škôl by sa po Veľkej noci mohli vrátiť ďalšie ročníky

Na Slovensku v stredu (24.3) pribudlo 1 654 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 111 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 354 182 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Včera sa spravilo 126 045 antigénových testov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 553 104 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 500 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 269 ľudí. Na JIS je 303 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 390 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 300 975 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 9 313. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 580 198.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 654 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 203 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 16,36 % z 10 111 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,95 % z 126 045 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (381), nasledujú Žilinský kraj (280), Trenčiansky (259), Banskobystrický (200), Košický (165), Trnavský (159), Bratislavský (120) a Nitriansky (90). Je medzi nimi 796 mužov a 858 žien. Celkový počet nakazených mužov je 168 777 a žien 185 405.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 580 198, za predchádzajúci deň pribudlo 14 108 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 250 505, za uplynulý deň dostalo druhá dávku vakcíny 3 539 osôb.

Do škôl by sa mohli vrátiť ďalšie ročníky

Pri oznámení svojej demisie, povedal oznámil minister školstva Branislav Gröhling pozitívne správy pre žiakov a študentov. “Som veľmi vďačný za to, že som dostal možnosť, aby sme naštartovali zmeny vo vzdelávaní, aby sme posunuli školstvo do 21. storočia,” dodal s tým, že posledné týždne robili maximum pre to, aby sa situácia nepreniesla do škôl a mohli sa po Veľkej noci otvárať ďalšie ročníky skôr. Nebude sa to však týkať všetkých žiakov. “Predpripravili sme školy na to, ak sa začne lámať situácia s pandémiou, aby sa po Veľkej noci mohli otvárať 9. ročníky alebo druhý stupeň,“ dodal s tým, že školstvo bolo preňho za posledný rok prioritou a stále ňou ostáva. “Nebude to celoplošne, ale iba v regiónoch, kde bude lepšia epidemická situácia,” povedal Gröhling.

Dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger sa dnes stretne s konzíliom odborníkov. Budú sa rozprávať o blížiacej sa Veľkej noci. Zatiaľ sa zhodli, že na toto obdobie nebude potrebné meniť opatrenia. “Nemá význam nič meniť, mohlo by to ľudí len zmiasť. Posledné, čo chceme, aby sa ľudia prestali vyznať v opatreniach. Sú stabilné, sú účinné a vďaka tomu, že ich ľudia dodržiavajú, prinášajú jasné výsledky,” povedal.

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami minister skonštatoval, že treba vydržať v dodržiavaní opatrení. “Neplánujme si, že Veľká noc bude taká, ako sme ju poznali v roku 2019,” poznamenal. Ako upozornil, zatiaľ situácia umožňuje nesprísňovať opatrenia, ale nie ich uvoľňovať. Na úlohách, ktoré vznikli pri okrúhlom stole premiéra s odborníkmi, sa podľa Hegera pracuje.