Pribudlo 38 úmrtí a 2 564 nových prípadov. Sulík chce zrušiť vlaky zadarmo, hlavnou témou je lockdown

Na Slovensku v utorok (8.12) pribudlo 2 564 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 13 277 testov. Celkovo tak evidujeme 121 796 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 2 336 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 89 769 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 083 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 862 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 139 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 131 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 162 048 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 084.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 564 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 077 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 19,31 % z 13 277 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 6,86 % z 44 837 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trenčianskom kraji (546), nasleduje Prešovský kraj (350), Nitriansky (340), Žilinský (331), Trnavský (281), Banskobystrický (256), Bratislavský (234) a Košický (226). Je medzi nimi 1 223 mužov a 1 341 žien.

Sulík dúfa v opatrenia, ktoré budú mať hlavu a pätu

Na Slovensku by bolo dobré mať opatrenia v boji proti novému koronavírusu, ktoré do seba zapadajú a majú hlavu a pätu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vie si predstaviť, že by bol lockdown v najpremorenejších okresoch.

“Rád by som videl plán, ktorý nám ukáže, ako von z krízy a ako budeme postupovať do budúcna, nie takéto ad hoc rozhodnutia od pásu,” podotkol minister. Dodal, že miera predvídateľnosti pandémie by mala byť vyššia, ako je dnes. “Takto to nefunguje dobre, vidíme to z posledných troch mesiacov,” doplnil.

Sulík poukazuje na to, že ak sa má znížiť mobilita ľudí, najmä seniorov, bolo by treba zrušiť vlaky zadarmo. Prípadné zavretie reštaurácií a terás v piatok (11. 12.) označil za cielenú likvidáciu.

V súvislosti s nákupom antigénových testov Sulík potvrdil, že rezort hospodárstva nákup organizuje. Realizovať sa bude priamym rokovacím konaním. “Ak všetko dobre pôjde, testy tu budú 7. januára,” uviedol. Ministerstvo obrany aj štátne hmotné rezervy majú na svojich skladoch nejaký počet antigénových testov, Sulík však nevedel povedať konkrétne číslo. Malo by však ísť o “nízko miliónový počet”.

Krajčího semafor sa neriešil

Semafor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) ešte schvaľovaný nebol. V utorok sa ním mal zaoberať Ústredný krízový štáb, hlavnou témou na jeho rokovaní bol však lockdown. „Semafor bude platiť, až keď skončí lockdown,” konštatoval minister pred rokovaním vlády.

Šéfa rezortu podľa jeho slov mrzí situácia v nemocniciach. Pribúdajú totiž počty pacientov, ktorí potrebujú starostlivosť. „Už ich je cez dvetisíc a zdá sa, že to bude v ďalších dňoch pribúdať. Dúfam, že nie veľkým tempom,” povedal Krajčí.