Pribudlo 21 úmrtí, PCR testy odhalili 103 nakazených. Od zajtra platí viacero nových pravidiel, do fitness centra už nebude treba test

Na Slovensku v sobotu (15.5) pribudlo 103 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 2 738 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 387 523 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 683 284 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 799 pacientov. Spomedzi hospitalizovaných je na jednotkách intenzívnej starostlivosti 82 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 111 osôb.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 762 414 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 224. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 385 328, za predchádzajúci deň pribudlo 13 351 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny a 9940 zaočkovaných druhou dávkou. V priebehu soboty bolo tiež vykonaných 127 272 antigénových testov, ktoré odhalili 759 pozitívnych.

Podľa informácií ministerstva zdravotníctva bolo najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami v Žilinskom kraji (30). Nasledujú Košický kraj (22), Prešovský (20), Banskobystrický (11), Trnavský (11), Nitriansky (5), Trenčiansky (3) a Bratislavský (1). Medzi pozitívne testovanými je 49 mužov a 54 žien. Spomedzi hospitalizovaných je na jednotkách intenzívnej starostlivosti 82 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 111 osôb.

Nové pravidlá od pondelka

Na vstup do fitness centier napokon nebude potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri akvaparkoch sa táto povinnosť bude vzťahovať len na vstup do interiérových služieb. V súvislosti s novými vyhláškami to oznámil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pričom vysvetlil, že avizovaná povinnosť sa zmenila na základe záverov odborného konzília.

“V prípadoch, keď sa na vstup do prevádzky vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov,“ dodali hygienici.

Nové vyhlášky vstupujú do platnosti od pondelka 17. mája. V prípade hromadných podujatí sa podľa aktualizovaných pravidiel zvýši doterajší limit návštevníkov. V aktuálne najhoršom, teda treťom stupni varovania (bordová farba), bude povolené organizovať podujatia do šiestich osôb.

V ružových, oranžových, žltých a zelených okresoch budú od pondelka 17. mája povolené skupinové prehliadky v múzeách či galériách. Kiná budú môcť otvoriť všetky okresy od červenej farby.

Vo všetkých okresoch sa od pondelka ruší povinnosť v obchodných domoch merať teplotu. Na vstup nebude potrebný ani negatívny test na ochorenie COVID-19. Naďalej platí zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. Netýka sa to zariadení v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania.

Otvoria sa aj interiéry reštaurácií

V okresoch, ktoré sa budú nachádzať v prvom a druhom stupni ostražitosti – žlté a oranžové okresy – bude možné od pondelka konzumovať aj v interiéroch reštaurácií, avšak s kapacitnými obmedzeniami.

Zmeny sa dotknú aj fitness centier, kapacita bude stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže.

Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v prvom stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená), pre vstup do vnútorných služieb bude potrebný negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR či LAMP test nie starší ako 72 hodín.