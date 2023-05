Príbeh o láske a absurdnom nacionalizme. Oceňovaný film prichádza konečne aj do slovenských kín

Vtipný a zároveň vážny film o detstve kurdského chlapca, ktorý zažíva prvý školský rok v arabskej škole a musí sledovať, ako sa jeho malý svet radikálne mení na základe absurdného nacionalizmu distribuuje od 11.mája 2023 Asociácia slovenských filmových klubov.

Film rozpráva príbeh rodiny, ktorá je v utečeneckom tábore. Ako spoznávame ich osud, vraciame sa v čase späť, aby sme zistili, čo zažili. Dej filmu sa zameriava na šesťročného kurdského chlapca Šera. Nachádzajú sa v ňom pozitívne a negatívne momenty, ktoré podáva režisér divákovi aj s humorom, hoci život malého hrdinu plynie medzi diktatúrou a temnou drámou. Koľko priateľstva, lásky a solidarity je možné získať v časoch represií a despotizmu?

Dôležité pre režiséra Manoa Khalila nakrútiť film o Kurdoch: „Ja patrím ku kurdskému národu. Poznám ich bolesť a chcel som priniesť príbeh o tom, ako sú Kurdi nespravodlivo potláčaní a trpia v režimoch, v ktorých žijú.“

Dej filmu sa odohráva v malej sýrskej dedine na hranici s Tureckom na začiatku 80. rokov. Pre šesťročného Sera, živého, zábavného a drzého chlapca, ktorý sníva o televízii a kreslených filmoch, sa začína prvý školský rok. Do dediny prišiel nový učiteľ, ktorý má len jedno poslanie: vnútiť triede poslušnosť a urobiť z kurdských detí upätých panarabských socialistov. Kurdčina je zakázaná, arabčina je jediná povolená reč a deťom je brutálne ordinovaná nenávisť k židovskému náboženstvu. Práve v tomto je film silno autobiografický. Režisér Mano Khalil k svojmu detstvu v Kurdistane uvádza: „Pre nás bola škola väzenie. Mali sme dva svety. Svet nášho domu, ktorý nám ponúkal pravdu a lásku a svet v škole, ktorý bol budovaný na nenávisti a nespravodlivosti. Chápali sme, že nás učitelia vychovávajú, aby sme nenávideli. Pestovali v našich dušiach nenávisť voči všetkému peknému, farebnému. Chceli nás strčiť do tmavého tunela otroctva, naučiť nás, ako byť sluhom diktátora.“

Mano Khalil je kurdský filmový režisér. Po absolvovaní štúdia práva a dejepisu na Univerzite v Damasku sa v roku 1987 presťahoval do Československa, kde študoval odbor filmovej réžie. Od roku 1990 do roku 1995 pracoval ako nezávislý filmový režisér pre Československú a neskôr Slovenskú televíziu. Od roku 1996 žije vo Švajčiarsku. Scenár k filmu bol čiastočne písaný aj v Československu, keďže režisér Mano Khalil tu študoval réžiu: „Počas môjho štúdia som napísal nejaké scény, ale scenár samotný som písal po skončení školy, pred asi tridsiatimi rokmi. Neustále som ho obnovoval, inovoval, stále som mal so sebou ako súčasť môjho života. Podľa toho ako sa vyvíjala situácia na blízkom východe, v Kurdistane, a tak ako som sa aj ja ako človek pochádzajúci z Kurdistanu a žijúci vo Švajčiarsku vyvíjal, som upravoval scenár. Film som chcel nakrútiť v Kurdistane v Sýrii, ale bohužiaľ, počas diktatúry Háfiza al-Asada, otca dnešného prezidenta to nebolo možné.“

Film sa premietal už na viac ako 180 filmových festivaloch, pričom premiéru mal na Locarno Film Festival a získal viacero medzinárodných ocenení.

Film do kín prináša Asociácia slovenských filmových klubov, najväčší distribútor artovej kinematografie, titulov zlatého fondu svetovej kinematografie, súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby na Slovensku.