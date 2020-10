Príbeh jedného z najznámejších masových vrahov v dejinách Ameriky opäť ožije. O nové seriálové spracovanie sa postará populárna streamovacia služba Netflix, projekt vytvorí hlava stojaca za množstvami úspešných seriálov.

Zdá sa, že známy tvorca seriálov Ryan Murphy s Netflixom podpísal skutočne výhodný kontrakt. Pre známu streamovaciu službu totiž bude najbližšie obdobie vymýšľať nové projekty a tých má v talóne skutočne veľa, keďže nie so všetkým sa mu podarilo uspieť u komerčných televíznych staníc. Vďaka tomu tak dostanú priestor aj jeho staršie nápady, ktoré načas odložil, aby sa k nim neskôr mohol vrátiť.

Najnovším počinom tvorcu úspešných seriálov ako American Horror Story, Nip/Tuck či úspešnej novinky Ratched bude podľa webu Unilad seriál o známom americkom sériovom vrahovi Jeffeym Dahmerovi.

Dahmerov príbeh z inej perspektívy

Podľa najnovších správ Netflix dal zelenú projektu Monster: The Jeffrey Dahmer Story, za ktorým okrem Murphyho bude stáť aj jeho dlhoročný spolupracovník Ian Brennan. Novinka má vyrozprávať príbeh známeho sériového vraha z celkom iného uhlu, a síce z pohľadu samotných Dahmerových obetí. Zreteľ sa pritom tiež bude klásť na fakt, ako sa „monštru z Milwaukee“, ako Dahmera prezývali, darilo dlhé roky pred spravodlivosťou unikať a ukrývať.

Jeffrey Dahmer bol napokon dolapený v roku 1991, kedy mal na svedomí už 17 mužských obetí. Tie zabil v rozmedzí rokov 1978 až 1991 a nikdy sa ho nepodarilo pri čine chytiť. Viac o ňom sa dozviete aj v našich predchádzajúcich článkoch.

Kto si zahrá monštrum z Milwaukee?

Celý projekt je zatiaľ v štádiu príprav, a preto nie je jasné, kedy sa ho v knižnici Netflixu dočkáme. Hlavného predstaviteľa sa ešte nájsť nepodarilo, no vzhľadom na predchádzajúce Murphyho projekty je možné, že uvidíme niektorú zo známych tvárí jeho minulých seriálov.

Istá je zatiaľ jedna herecká hviezda. Richard Jenkins (The Shape of Water) si zahrá Dahmerovho otca Lionela, ktorý ho mnohé naučil. Okrem iného napríklad aj to, ako preparovať zvieracie mŕtvoly, čo napokon Dahmer využil pri svojom vražednom besnení.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story má divákom ponúknuť doposiaľ nevidené. Na obrazovky by sa mal dostať jeho kompletný príbeh vrátane jeho smrti. Dahmer vo väzení pobudol 2 roky, kde ho v roku 1994 na smrť dobil jeden zo spoluväzňov.