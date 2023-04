Príbeh ako z filmu: Zlodeja smoliara najskôr dvakrát vyhodili z vlaku, potom mu zhorelo ukradnuté auto

Život niekedy píše neuveriteľné príbehy. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj 30-ročný Zvolenčan, ktorý bude na utorok (25.4.) zrejme ešte veľmi dlho spomínať. Rozohodol sa totiž ukradnúť auto, no smola sa mu neustále lepila na päty. O bizarnom prípade informuje polícia na Facebooku.

Muž sa po hádke s rodinou rozhodol, že odcestuje vlakom do Bratislavy. Zrejme však nemal peniaze na lístok a tak cestoval načierno. To si však všimol sprievodca a z vlaku ho vysadil na stanici v Žiari nad Hronom. Tu sa však jeho príbeh len začína.

Nepoučil sa

Frustrovaný muž sa bezcieľne potuloval po meste, až kým si všimol neuzamknuté auto s kľúčmi na sedačke spolujazdca. Tejto „lákavej ponuke“ nedokázal odolať a auto si zobral. „Vozidlo naštartoval a vydal sa smerom do Bratislavy. V nádrži však nebol dostatok benzínu a tak zastavil na najbližšej čerpacej stanici, kde natankoval a bez zaplatenia odišiel,“ píše polícia.

Auto ale zrejme nebolo technicky v poriadku, prehrialo sa a na diaľnici začalo horieť. Zlodej ho rýchlo opustil a vydal sa k najbližšej železničnej stanici. „Tu nastúpil do vlaku smerujúcemu do Zvolena, no scenár sa zopakoval a sprievodca ho opätovne „vysadil“ v Novej Bani. Tu musel čakať na ďalší vlak, ktorým sa, tentoraz úspešne, dostal opäť do Žiaru,“ píše polícia o smoliarovi.

Tu si ho ale na základe popisu všimla policajna hliadka, ktorá ho zadržala a predviedla na policajnú stanicu. Muž sa ku všetkému priznal a čelí obvineniu z prečinu krádeže. Do karát mu nehrá ani skutočnosť, že za obdobný skutok sa momentálne nachádza v podmienke a zrejme sa tak už nevyhne väzeniu.