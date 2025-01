Pri Dunaji vyrastie nový, 14-poschodový hotel s wellness či kanceláriami. Staviť chce na rozvíjajúcu sa lokalitu

Dunajské nábrežie patrí medzi najlukratívnejšie lokality v hlavnom meste. Pozdĺž rieky sa v Bratislave tiahnu sídla prestížnych firiem, kvalitné reštaurácie či vyhľadávané nákupné centrum. Za mostom Apollo sa potom nachádza Zimný prístav, Nákladný prístav, či Vlčie hrdlo, ktoré sú takpovediac opakom vyššie uvedeného. To by sa mohlo zmeniť veľkým projektom Harbour Park, ktorý počíta s veľkou transformáciou. Do lokality sa teraz hlási ďalšia investícia.

Oblasť okolo Zimného prístavu by sa v najbližších rokoch mohla zásadne zmeniť. V budúcnosti by malo ísť o polyfunkčnú mestskú štvrť, v ktorej okolí už teraz môžeme badať prvé investície. Veľký potenciál vyplýva predovšetkým z jej výhodnej polohy a dobrého dopravného napojenia na Prístavný most, do centra mesta a tiež z prítomnosti cyklotrasy. Ako vyplýva zo zámeru na enviroportáli, pribudnúť by tu mohol aj veľký hotel.

Zariadenie zatiaľ dostalo názov „Hotel FT2“ a okrem budovy sa počíta s vybudovaním spevnenej plochy, okružnej komunikácie, hotelového námestia či chodníkov. Investor v zámere tiež vyzdvihuje potenciál lokality okolo Prístavnej ulice. Hotel by mal mať až 14 nadzemných podlaží, pričom ubytovacie jednotky budú začínať na štvrtom podlaží. V úrovni terénu je umiestnená vstupná hala, recepcia, lobby bar, predajné priestory, zázemie hotela, zásobovanie a parkovanie.

Druhé poschodie bude patriť reštaurácii s kuchyňou, na treťom poschodí sa zase počíta s administratívnymi priestormi pre manažment hotela, konferenčnou miestnosťou, salónikmi a tiež menšou reštauráciou. O poschodie vyššie je plánovaná wellness a ďalšie administratívne jednotky, ktoré však budú určené na prenájom. Zaujímavosťou je, že na trinástom podlaží by sa mohol nachádzať skybar.

Na základe zámeru sa dá predpokladať, že hotel bude mať potenciál pritiahnuť širokú škálu návštevníkov. Investor počíta predovšetkým so zamestnancami v lodnej doprave a pridružených odvetviach. Ak všetko pôjde podľa plánu, začiatok výstavby je naplánovaný na druhý kvartál 2027 s následným dokončením v druhom kvartáli 2029.

V lokalite môže pribudnúť viac ako 2 000 nových zamestnancov

Bratislavský prístav sa intenzívnejšie začal spomínať v októbri minulého roka v súvislosti s masívnym projektom Harbour Park. Zahŕňať by mal modernizáciu existujúceho nákladného a osobného prístavu v Bratislave, vrátane obslužnej železničnej trate. Projekt je prioritne zameraný na chýbajúcu infraštruktúru a nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav infraštruktúry vodnej dopravy, zaradenej do základnej siete TEN-T. Nachádzať by sa mal vo Vlčom hrdle.

Realizácia projektu nepredpokladá nové územné zábery. Plánovaný termín začiatku výstavby je marec 2025 a plánovaný termín ukončenia výstavby je marec 2030. Jeho cieľom má byť posilnenie medzinárodného významu Bratislavy, či presun nákladnej dopravy zo Zimného prístavu, ktorý by sa zmenil na osobný terminál alebo prístavisko pre osobné lode.

V lokalite si má nájsť prácu viac ako 2 400 ľudí rôznych profesií a na pláne je aj výstavba nového prístavného bazéna. Celková plocha územia prístavu bude 792-tisíc metrov štvorcových, z čoho vodná plocha pokryje 105 500 metrov štvorcových.