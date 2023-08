Od strachu si budete zakrývať oči: Toto je podľa divákov najdesivejší a najlepší horor za posledných niekoľko rokov

Milovníci hororových filmov dostávajú od tvorcov v poslednom období celkom slušné nádielky. Táto novinka ale nad všetkými akosi vyčnieva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Od začiatku tohto roka sme v kinách na veľkom plátne mohli vidieť poriadnu porciu hororových filmov (alebo aspoň takých, ktoré sa tak tvárili). Spomenúť sa oplatí pokračovania Scream VI, Evil Dead Rise, ale aj originálne počiny ako Knock At the Cabin, Skinamarink či M3GAN. Žiaden z nich však podľa hororových fanúšikov nepriniesol také desivé scény, ako novinka Hovor so mnou! (Talk to Me) z dielne populárneho štúdia A24.

Horor z Austrálie desí divákov

Nenápadný austrálsky horor si aktuálne môžete vychutnať aj v našich kinách a podľa mnohých sa ho na veľkom plátne oplatí vidieť. Prináša totiž niečo, čo žiadny iný horor nepriniesol, píše web Unilad.

Režisérsky debut súrodeneckej dvojice Michaela a Dannyho Philippoucov – mimochodom, kedysi youtuberov – sa pohráva s prvkami komunikácie so záhrobím. Celé to ale posúvajú o level vyššie.

V horore Hovor so mnou! skupina kamarátov objaví záhadnú mumifikovanú ruku, o ktorej zistia, že ich dokáže dočasne spojiť so svetom duchov. Stačí, ak sa jej dotknú a vyslovia: „Hovor so mnou!“

Samozrejme, čo by to bolo za horor, keby to kamaráti neskúsili. Nebezpečná hračka sa stáva atrakciou na večierkoch a vzbudzuje stále väčší záujem aj na sociálnych sieťach. V priebehu jednej zo seáns sa ale svet živých so svetom mŕtvych spojí na príliš dlhý čas. A to zapríčiní, že sa prebudia desivé nadprirodzené sily.

Od strachu si budete zakrývať oči

Vzhľadom na to, že ide na režisérsky debut, aj herecké obsadenie je viac-menej neznáme, no predstavitelia hlavných postáv boli vyberaní naozaj poctivo. Samotných divákov ale prekvapilo, koľko naozaj desivých scén tvorcovia do svojho filmu zakomponovali a ako dokonale im vyšli.

„Naozaj si nepamätám, kedy som si naposledy musel zakrývať oči, alebo sa nepozerať na plátno pri sledovaní hororu,“ napísal jeden z používateľov na sociálnej sieti Twitter. Ostatní reagovali rovnako.

Podľa viacerých divákov Talk to Me priniesl do hororového žánru konečne to, kvôli čomu sa na takéto filmy do kina chodí – film v divákoch vzbudzuje ozajstný strach. Chválami pritom nešetria len diváci v zahraničí, ale aj na česko-slovenskom území.

„Výborný horor, ktorý dokázal z obohraného námetu vytvoriť konečne niečo kreatívne a zábavné,“ napísal jeden z používateľom webu ČSFD. Mnohí dokonca hovoria, že ide o jeden z najlepších, ak nie aj najlepší horor roka 2023! Podobných pozitívnych recenzií možno nájsť naprieč filmovými databázami veľa. Hodnotenie 77 % na ČSFD ale hovorí za všetko a láka na premietanie v kinách.