Prežil akoby zázrakom: Vojak padal z výšky viac ako 4 500 metrov. Život mu zachránila strecha vily

Stal sa zázrak a stáli pri ňom všetci svätí, alebo mal jednoducho šťastie? Podobné nehody sa vo väčšine prípadov končia tragicky. To ale nie je prípad britského vojaka, ktorý sa po zoskoku z lietadla a následnom neotvorení padáka už vo vzduchu zrejme so svojím životom nadobro rozlúčil. Stalo sa však niečo, čo nečakal ani on sám.

Vojaci nacvičovali riskantný manéver

Web IFL Science informoval o príslušníkovi britských ozbrojených síl, ktorý počas jedného z cvičení takmer umrel. K nešťastnému incidentu došlo ešte 6. júla po tom, čo vojaci nacvičovali skupinový zoskok z lietadla zvaný HALO (High Altitude Low Opening). Táto technika nasadenia sa často využíva pri výsadkách vojakov a techniky do nepriateľského prostredia a spočíva v zoskoku z výšok až 12 192 metrov. Padáky si pritom vojaci musia otvoriť vo výške len 914 metrov nad zemou.

Keďže ide o nesmierne nebezpečný, no mimoriadne účinný vojenský manéver, cvičení naň sú len tí najlepší. Konkrétne sú naň podľa webu IFLScience cvičení príslušníci jednotiek Special Air Service (SAS) a Special Boat Sevrice (SBS).

Padal z výšky viac ako 4 500 metrov nad zemou

Pri nedávnom cvičení však istý britský vojak trénoval zoskok „len“ z výšky 4 572 metrov, no jeho hlavný padák sa mu riadne neotvoril a záložný otvoriť nestihol. Padal tak strmhlav dolu, rovno do štvrte Via Cielo nachádzajúcej sa asi 322 kilometrov od Los Angeles.

Mnohí by si mysleli, že taký pád nemôže nikto prežiť. Stal sa však presný opak – mužov tvrdý dopad na zem totiž zmiernila strecha rodinnej vily, ktorú tvrdým nárazom vojak doslova prerazil. K smrti a ani žiadnym ďalším vážnejším zraneniam však akoby zázrakom vôbec nedošlo.

Britské ministerstvo obrany na svojich profiloch na sociálnych sieťach uviedlo, že vojenský parašutista je po incidente živý a zdravý, a pri vedomí sa zotavuje z ľahkých zranení. Mal tak veľmi veľké šťastie.

Aj napriek všetkému nie je držiteľom rekordu

Vonkoncom ale nie jediným človekom, ktorému sa pád z veľkej výšky podarilo prežiť. Držiteľkou rekordu v tomto prípade je žena menom Vesna Vulović. Tá 26. januára 1972 prežila pád z výšky 10 160 metrov nad zemou. V tej chvíli sa nachádzala v lietadle, do ktorého niekto nastražil bombu v batožine. Po výbuchu vo vzduchu sa lietadlo zrútilo k zemi. Vesnu našli vo vraku lietadla v bezvedomí, no živú a zdravú.